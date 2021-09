Med epidemijo opazen povečan obisk gozdov

Gozd je idealno pribežališče za vse, ki iščejo naravo, mir in odmaknjenost – vse, kar smo najpogosteje iskali v času epidemije. Gozdarji so zato lokalno opažali ogromen porast obiska. "V času covida je to bilo kar množično in je bilo recimo tudi na Predmeji parkiranih tudi po par sto avtomobilov. V poletnem času pa je bil občutno opazen upad obiska. Mislim, da je glavni vzrok mišja mrzlica, ki se je pojavila na tem območju," pove gozdar svetovalec območne enote Tolmin Mitja Turk.