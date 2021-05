Gozdarji so tudi reševalci

Gozdarji so v Kozjanskem parku našli tri mladiče lesne sove, ki so očitno padli iz gnezda. S pomočjo sodelavcev parka so mladičem obnovili gnezdo. Lesna sova je tista sova, s katero se sreča večina ljudi.

"Naši gozdarji so včasih tudi reševalci. Pri prevzemu delovišč v gozdnem obratu Brežice so pred dnevi v Sromljah, ki se nahajajo znotraj Kozjanskega parka, tako našli dva mladiča lesne sove, ki sta padla iz gnezda," so zapisali v objavi na Facebookovi strani Slovenskih državnih gozdov. Da bi rešili sovja mladiča, so na pomoč poklicali sodelavce Kozjanskega parka. S skupnimi močmi so obnovili gnezdo.

icon-expand Mladiča lesne sove, ki sta padla iz gnezda. FOTO: Miha Jagrič

Le dva dni kasneje so gozdarji na drugem koncu brežiškega obrata pri Jagodniku naleteli na še enega mladiča lesne sove. Znanje o postavitvi gnezdilnice so s pridom izkoristili in mladiču nemudoma uredili novo gnezdo. "Mladičkom zaželimo še veliko sreče pri preživetju v naravi," so še zapisali v objavi, pod katero se je nabralo kar nekaj pohval in zahval gozdarjem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke