Načrtovali rekordno uporabo solzivca? GPU vojsko prosila za dodatne plinske granate

So torej policisti na protestih uporabljali solzivec Slovenske vojske? Ne. Kot so nam odgovorili z Generalne policijske uprave, si Policija plinskih sredstev od Slovenske vojske ni izposodila, si je pa to, kot kaže, želela. Kot so v odgovoru namreč zapisali v poveljstvu sil Slovenske vojske, jih je Generalna policijska uprava res zaprosila za izposojo plinskih granat in 40-milimetrskih plinskih nabojev, za katere pa je po pregledu ugotovila, da niso primerni za uporabo v Policiji.

Zaprosilo naj bi Slovenska vojska sicer prejela konec septembra, torej kakšen teden dni, preden je Policija na tistem torkovemu protestu uporabila rekordnih več kot štiristo enot solzivca.