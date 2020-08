Galerija med Godovičem in Idrijo končana, polovična zapora ostaja

Sanacija odseka je bila nujna, saj so v preteklosti na vozila že padale skale. Direkcija RS za infrastrukturo je zato ocenila, da je za zagotavljanje varnosti in življenj uporabnikov nujna sanacija brežin.

V soteski Zala na cesti med Godovičem in Idrijo, ki je prometna žila med osrednjo Slovenijo in območjem Idrijsko-Cerkljanskega, se je sanacija brežin začela pred dvema letoma. V tem času je veljala polovična in popolna zapora ceste.

Dela na cesti so sicer predstavljala pomembno oviro za idrijska podjetja, med katerimi sta največja koncerna Kolektor in Hidria, saj je obvoz za težka tovorna vozila potekal prek Nove Gorice in Tolmina, za vozila do skupne mase 7,5 tone pa prek Žirov, Govejka in Marofa do Spodnje Idrije.