Gradbena dela na ruškem trgu začasno ustavljena: pri prenovi odkrili človeške skeletne ostanke

icon-expand Gradbena dela so začasno zaustavljena. FOTO: Tina Švajger Na Trgu vstaje v Rušah so v četrtek, 14. oktobra, v sklopu zemeljskih del odkrili človeške skeletne ostanke. Pristojni so gradbena dela zaradi najdbe začasno ustavili, območje pa ustrezno zavarovali. icon-expand Na Trgu vstaje v Rušah so našli skeletne ostanke. FOTO: Tina Švajger Kot pojasnjujejo na Občini Ruše, so bile za ugotovitev dejanskega stanja takoj vključene pristojne službe, ki v zatečenem stanju niso mogle nedvomno potrditi, ali gre za ostaline arheološkega najdišča ali za morebitne mlajše pokope. "Zato je bila skladno z zakonodajo o najdbi obveščena tudi Policija, ki je še istega dne opravila ogled in ugotovila, da najdbe ne sodijo v njihovo obravnavo ter jih prepustila nadaljnji arheološki raziskavi," navajajo v sporočilu za javnost. icon-expand Našli so tudi odlomke novoveške keramike. FOTO: Tina Švajger Arheološki izvajalci bodo v naslednjih dneh natančneje ugotovili stanje in okoliščine ostalin. Kot še dodajajo na ruški občini, je za zagotovitev pietetne obravnave odkritih človeških skeletnih ostankov območje ustrezno zavarovano, gradbeno-zemeljska dela pa začasno ustavljena. Občanom se ob tem še zahvaljujejo za strpnost in razumevanje. icon-expand Med prenovo trga se je pokazal tudi tlak iz prodnikov, grajen v stilu mačjih glav. FOTO: Tina Švajger