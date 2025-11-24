Gradbena inšpekcija nad javne objekte: vsak tretji z nepravilnostmi

Kot je danes sporočili inšpektorat za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija, so inšpektorji preverjali, ali imajo objekti ustrezna dovoljenja za gradnjo in uporabo, ali se uporabljajo v skladu z izdanim gradbenim in uporabnim dovoljenjem ter ali izpolnjujejo bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, kar vključuje tudi zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za vse ljudi. Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju nastanka novih grajenih ovir ter odpravljanju že obstoječih.

Ugotovljena sta bila dva nelegalna objekta, za katera so inšpektorji odredili ustavitev gradnje in določili rok za odstranitev objektov. (fotografija je simbolična)

Po 62 pregledih so uvedli 52 upravnih inšpekcijskih postopkov. V enem primeru je bil zavezanec opozorjen na lažje nepravilnosti in mu je bil določen rok za njihovo odpravo. V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene ali so bile že odpravljene, so inšpektorji postopke ustavili. Do 17. novembra je bilo tako izdanih 15 sklepov o ustavitvi postopka, en sklep o ustavitvi izvršbe ter 10 ustavitev postopkov na zapisnik.

Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 37 odstotkih doslej zaključenih postopkov, kar pomeni, da ima skoraj vsak tretji pregledani objekt določene pomanjkljivosti. "Kljub temu rezultati kažejo na izboljšanje v primerjavi s preteklim letom, ko je bilo nepravilnosti ugotovljenih pri vsakem drugem objektu. Ker postopki v 17 zadevah še potekajo, je mogoče pričakovati, da bo končni delež nepravilnosti še nekoliko višji," so navedli.

V sklopu akcije je bilo izdanih 13 inšpekcijskih odločb. Ugotovljena sta bila dva nelegalna objekta, za katera so inšpektorji odredili ustavitev gradnje in določili rok za odstranitev objektov. Pri dveh gostinskih objektih so bile ugotovljene nepravilnosti, povezane z zagotavljanjem dostopnosti, zaradi česar sta bili izdani odločbi z rokom za odpravo nepravilnosti. Zaradi neskladne uporabe objektov je bilo izdanih še devet odločb, s katerimi je bila do pridobitve uporabnega dovoljenja prepovedana uporaba objektov.