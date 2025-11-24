Svetli način
Gradbena inšpekcija nad javne objekte: vsak tretji z nepravilnostmi

Ljubljana, 24. 11. 2025 12.06 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , N.L.
Gradbena inšpekcija je v akciji nadzora javnih objektov, ki jo je izvedla med 6. februarjem in 17. novembrom, pri skoraj vsakem tretjem objektu ugotovila nepravilnosti. Med drugim je šlo za nedovoljene objekte, uporabo brez ustreznega uporabnega dovoljenja ali kršitev bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi.

Kot je danes sporočili inšpektorat za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija, so inšpektorji preverjali, ali imajo objekti ustrezna dovoljenja za gradnjo in uporabo, ali se uporabljajo v skladu z izdanim gradbenim in uporabnim dovoljenjem ter ali izpolnjujejo bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, kar vključuje tudi zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za vse ljudi. Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju nastanka novih grajenih ovir ter odpravljanju že obstoječih.

Ugotovljena sta bila dva nelegalna objekta, za katera so inšpektorji odredili ustavitev gradnje in določili rok za odstranitev objektov. (fotografija je simbolična)
Ugotovljena sta bila dva nelegalna objekta, za katera so inšpektorji odredili ustavitev gradnje in določili rok za odstranitev objektov. (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Po 62 pregledih so uvedli 52 upravnih inšpekcijskih postopkov. V enem primeru je bil zavezanec opozorjen na lažje nepravilnosti in mu je bil določen rok za njihovo odpravo. V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene ali so bile že odpravljene, so inšpektorji postopke ustavili. Do 17. novembra je bilo tako izdanih 15 sklepov o ustavitvi postopka, en sklep o ustavitvi izvršbe ter 10 ustavitev postopkov na zapisnik.

Nepravilnosti so bile ugotovljene pri 37 odstotkih doslej zaključenih postopkov, kar pomeni, da ima skoraj vsak tretji pregledani objekt določene pomanjkljivosti. "Kljub temu rezultati kažejo na izboljšanje v primerjavi s preteklim letom, ko je bilo nepravilnosti ugotovljenih pri vsakem drugem objektu. Ker postopki v 17 zadevah še potekajo, je mogoče pričakovati, da bo končni delež nepravilnosti še nekoliko višji," so navedli.

V sklopu akcije je bilo izdanih 13 inšpekcijskih odločb. Ugotovljena sta bila dva nelegalna objekta, za katera so inšpektorji odredili ustavitev gradnje in določili rok za odstranitev objektov. Pri dveh gostinskih objektih so bile ugotovljene nepravilnosti, povezane z zagotavljanjem dostopnosti, zaradi česar sta bili izdani odločbi z rokom za odpravo nepravilnosti. Zaradi neskladne uporabe objektov je bilo izdanih še devet odločb, s katerimi je bila do pridobitve uporabnega dovoljenja prepovedana uporaba objektov.

gradbena inšpekcija javni objekti nepravilnosti gradnja uporabno dovoljenje
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rzui
24. 11. 2025 13.00
Kaj pa cele vasi na Dolenskem
ODGOVORI
0 0
Wolfman
24. 11. 2025 12.58
Pa si ljudje lahko predstavljate, kako bi šlo to vse daleč, v kolikor ne bi novinarji izdali tistega zloglassneg tajkunskega projetka na Ltijski, kjer je vsak politik želel svoj delež.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
24. 11. 2025 12.53
Mi državljani moramo pa imeti vse pošlihtan, sicer že gorje nam državljanom!
ODGOVORI
0 0
Darko32
24. 11. 2025 12.47
A se mi sploh zavedamo kaj se gremo. Mislim, da ne. Zato je dolžnost novinarjev, da apišejo za katere objekte gre in vse navesti v sezname, da bomo videli kdo je kazensko odovoren za malomarno delo v službi in je deležen suspenza. Če se to ne naredi pomeni, da podpiramo korupijo in kriminal.
ODGOVORI
0 0
BBcc
24. 11. 2025 12.40
+1
Golobova vlada je kriva.😅
ODGOVORI
2 1
