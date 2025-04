Gradbena inšpekcija znova na delu: začeli so v Novi Gorici

Kot je danes objavil Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, katerega del je gradbena inšpekcija, bodo izvršbe v letu 2025 potekale skladno z zakonodajo in prioritetami dela inšpekcije pri izvršilnih postopkih.

Najprej bodo na vrsti za izvršbo po drugi osebi izvršbe nevarnih objektov, nato pa preostale po seznamu za izvršbe po merilih, kot jih določa gradbeni zakon. Med temi so pravno stanje izdanih upravnih aktov, na podlagi katerih se opravlja izvršba, fizične in druge lastnosti objekta, vpliv objekta na ljudi in okolje ter lega objekta.

Upošteva se tudi, ali je objekt v javni rabi, ali se v njem opravlja dejavnost, ali gre za objekt gospodarske javne infrastrukture ter ali je možna legalizacija objekta.

10. januarja, ko je nastal seznam za prisilno izvršitev objektov za leto 2025, je bilo na seznam uvrščenih 3346 zadev z uvedenim izvršilnim postopkom, v okviru katerega je bil izdan sklep o dovolitvi izvršbe po drugi osebi.

V primeru nelegalnega objekta ali njegovega dela so zavezancem odredili takojšnjo ustavitev gradnje oz. odstranitev zgrajenega objekta ali dela objekta v določenem roku na njihove stroške ter vzpostavitev v prejšnje stanje.