Gradbeni nadzor: namesto vbetoniranih sider vgrajevali navojne palice

Gradbeni inšpektorji so v letu 2022 preverjali, kakšne gradbene proizvode vgrajujejo gradbinci pri novogradnjah. Cilj akcije je bil ugotoviti, ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbeni material, ki ustrezajo nameravani uporabi in zadoščajo predpisom ter listinam o skladnosti. Med drugim so pregledovali navojne palice za povezovanje lesenih konstrukcij in vbetonirana sidra. V akciji je sodelovalo šest gradbenih inšpektorjev Inšpektorata za okolje in prostor, ki so opravili 61 nadzorov. Uvedli so 49 postopkov, od tega 47 upravnih in dva prekrškovna.

Inšpektorji so na gradbiščih novogradenj pregledali 86 gradbenih proizvodov, predvsem svornike (navojne palice) za povezovanje lesenih konstrukcij, vbetonirana sidra in toplotnoizolacijske fasadne sklope (ETICS). Ugotovili so, da štirje gradbeni proizvodi niso ustrezali projektnim zahtevam, 12 pa jih ni bilo danih na trg po pravilih. "Za 19 proizvodov postopek še poteka. Poleg navedenih skupin gradbenih proizvodov je bilo pregledanih še 60 drugih proizvodov, od tega, v 13 primerih konstrukcijski les," je ugotovitve akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi objavil Inšpektorat RS za okolje in prostor na spletni strani. icon-expand Kot so ocenili na inšpektoratu, je pogosta praksa, da gradbinci namesto vbetoniranih sider vgrajujejo navojne palice, ki pa na trg niso označena kot betonska sidra (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock Splošne ugotovitve akcije Kot so ocenili na inšpektoratu, je pogosta praksa, da gradbinci namesto vbetoniranih sider vgrajujejo navojne palice, ki pa na trg niso označena kot betonska sidra. Tudi za povezovanje lesenih konstruktivnih elementov pogosto namesto svornikov uporabljajo navojne palice, ki na trgu prav tako ne spadajo pod gradbene proizvode in niso mišljene kot nosilna vezna sredstva pri objektih. Pri vgradnji toplotno izolacijskih fasadnih sklopov se načeloma uporabljajo ustrezni fasadni sklopi. V posameznih primerih projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) vsebuje skope zahteve za ETICS ali pa jih celo ni. Vgradnja konstrukcijskega lesa, ki ni ustrezno preverjen in dan na trg, je še vedno ena od izstopajočih in ponavljajočih nepravilnosti, so dognali na inšpektorati. Pri lesenih ostrešjih se v veliko primerih vgrajujejo elementi z manjšimi preseki, kot jih določa PZI. "Čeprav se stanje iz leta v leto nekoliko izboljšuje, je še vedno veliko PZI, ki so pri določanju lesenih ostrešij preveč ohlapni. Projekti velikokrat ne določajo detajlov stikovanj, za vezna sredstva ne podajajo zahtev in ne predpisujejo načina vgradnje. Zgodi se tudi, da je v PZI predvidena vgradnja tipa proizvodov (navojnih palic, ki naj bi se vbetonirale, svornikov za povezovanje lesenih elementov), ki se jih pri naših trgovcih ne dobi z ustreznimi listinami (kot gradbene proizvode)," so utemeljili. icon-expand Gradbeni inšpektorji so pri pregledu 86 gradbenih proizvodov ugotovili, da štirje gradbeni proizvodi niso ustrezali projektnim zahtevam, 12 jih ni bilo danih na trg v skladu s pravili. FOTO: Dreamstime Ukrepi gradbenih inšpektorjev Gradbeni inšpektorji so pri pregledu 86 gradbenih proizvodov ugotovili, da štirje gradbeni proizvodi niso ustrezali projektnim zahtevam, 12 jih ni bilo danih na trg v skladu s pravili. Za 19 proizvodov postopek še poteka. Inšpektorji so v upravnih postopkih izdali osem odločb. Štiri zato, ker so ugotovili, da izvajalci gradnje namesto vbetoniranih sider vgrajujejo navojne palice, ki na trgu niso zapisane kot gradbeni proizvod. Eno odločbo so spisali izvajalcu del, saj so odkrili, da je zavezanec za topolotno izolacijski fasadni sklop (ETICS) vgradil sklop iz mešanih sestavnih elementov, ki kot celota ni bil ustrezno dan na trg. Eno so izdali, ker svorniki lesenega ostrešja niso bili ustrezno dani na trg. Še dve zaradi tega, ker konstrukcijski les ni ustrezal projektnim zahtevam. V treh primerih pa les ni bil ustrezno dan na trg, a je zavezanec v vseh treh primerih pridobil poročilo o ustreznosti proizvoda pred izdajo odločbe. Inšpektorji pri drugih pregledanih proizvodih nepravilnosti niso odkrili. So pa izdali eno odločba z opominom v prekrškovnem postopku, en prekrškovni postopek še preučujejo. Za nekatere pregledane proizvode še niso pridobili vseh podatkov, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. "Inšpekcijski postopki zato še niso zaključeni," so pojasnili na inšpektoratu.