Gradbeni strokovnjaki so si ogledali učilnico, s stropa katere je padel omet

O razvoju dogodkov je starše učencev obvestil ravnatelj Osnovne šole Miška Kranjca v Ljubljani Tadej Šeme. Kot je zapisal, so bili danes strokovnjaki iz gradbenega inštituta ZRMK na prvem pregledu, jutri pa bodo natančneje pregledali celoten stari objekt.

Šolo so danes obiskali tudi predstavniki Mestne občine Ljubljana in kriminalisti, ki okoliščine nesrečnega dogodka še preiskujejo.

Ker je varnost na prvem mestu, šola in MOL intenzivno iščeta nadomestno lokacijo za učence od 5. do 9. razreda, ki jo bodo po vsej verjetnosti uporabljali do konca šolskega leta. Do takrat bo končan trenutni projekt in bo opravljeno vse potrebno, da bo celoten objekt varen.

"Nadomestno lokacijo bomo skušali urediti v najkrajšem možnem času, predvidevamo pa, da nam bo to uspelo najkasneje do 3. maja oz. po koncu prvomajskih počitnic. Do takrat bomo pisna ocenjevanja z načrtovanimi datumi izvajali v šoli v novozgrajenem prizidku. O tem bodo učenci ustrezno obveščeni," je še zapisal.