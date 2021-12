Gradbeni stroški za nova stanovanja v tretjem četrtletju višji

V tretjem trimesečju so se na letni ravni gradbeni stroški za nova stanovanja dvignili za 14,1 odstotka, glede na tretje četrtletje 2019, torej pred izbruhom pandemije covida-19, pa so bili višji za 15 odstotkov. V prvih treh četrtletjih letošnjega leta so bili za devet odstotkov višji kot v istem obdobju lani.

Stroški gradbenega materiala so se v tretjem četrtletju na četrtletni ravni zvišali za devet odstotkov. To je bilo četrto zaporedno zvišanje. Višji so bili tudi od stroškov gradbenega materiala v tretjem četrtletju lani in v tretjem četrtletju 2019, in sicer za 20 oz. 17,3 odstotka. V prvih treh četrtletjih leta so bili za 11,1 odstotka višji kot v istem obdobju 2019.

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj pa so bili v tretjem letošnjem četrtletju, po triodstotnem znižanju v drugem trimesečju, na četrtletni ravni višji za 9,9 odstotka, na letni pa so porasli za 8,3 odstotka. Od stroškov dela v tretjem četrtletju 2019 so bili višji za 11,3 odstotka.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so stroški dela glede na primerjalno lansko obdobje porasli za 6,2 odstotka.