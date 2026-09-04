Gradbeno dovoljenje v 60 dneh: preboj v birokraciji?

Namesto zakonsko predpisanih nekaj mesecev investitorji oziroma v njihovem imenu projektanti na gradbena dovoljenja pogosto čakajo precej dlje, pripoveduje arhitektka Sandra Šterpin. Najprej po devet mesecev čakajo na različna mnenja, denimo občine in direkcij, nato pa – ko upravne enote potrdijo popolno oddano vlogo – naj bi začel teči 60-dnevni rok za izdajo gradbenega dovoljenja.

"Kar žal ne vem, če se je že komu zgodilo. Mogoče če je bil nek res velik pritisk, da se res hitro izda gradbeno dovoljenje," pravi Sandra Šterpin, arhitektka iz podjetja Projektant.

Šterpin je na gradbeno dovoljenje najdlje čakala dve leti. Še daljše roke navaja minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. "Vemo, primeri so, ko izdaja GD do pravnomočnosti traja tudi po pet let in več," pravi Matoz.

Zaostanke naj bi, pravi minister, povzročali tudi sosedje mejaši, ki se jih kot stranske udeležence vključuje v postopke izdaje gradbenih dovoljenj.

"Sosedje mejaši se včasih ali pa v večini primerov – ugotovili smo, 70 ali 80 odstotkov primerov je – pritožujejo neutemeljeno," pravi Matoz.

Načelnikom upravnih enot je zato izdal navodilo, da se sosede v postopke vabi le v primerih, ko ti dokažejo, da nastajajoča nepremičnina vpliva na njihovo nepremičnino. "Ne uvajamo ničesar novega, ampak samo pravilno razlagamo zakon," pravi Matoz.

48. člen gradbenega zakona določa, da so stranski udeleženci v postopkih lahko mejaši. "Kar pomeni, da so kvečjemu lahko, ne pa avtomatsko,"pojasnjuje Matoz.

Zaradi dolgotrajnih postopkov, dodaja minister, se investitorji spopadajo z izgubo finančnega vložka, pa tudi, da se večletna čakanja prelivajo v višje cene stanovanj, in še ... "Kot smo ocenili, so gojišče morebitne korupcije, kajti potem se ljudje poslužujejo tudi raznoraznih nedovoljenih praks, da bi do gradbenega dovoljenja prišli prej," pravi Matoz.

Načelniki upravnih enot so – pravi Matoz – navodila sprejeli. Načelnica Upravne enote Vrhnika denimo danes pisno pojasnjuje, da "pozdravljajo prizadevanja za poenostavitev postopkov in da nihče, ki bo v skladu z zakonom izkazal svoj pravni interes, ne bo prikrajšan za sodelovanje v postopku".

"Sam bom to tudi nadziral in mislim, da bomo v roku enega leta tudi rešili vse zaostanke, ki so se sedaj kopičili, poleg tega pa novi postopki ne bodo trajali več kot 60 dni," pravi Matoz.

Da bi ukrep lahko bil učinkovit, meni tudi Šterpin, trenutno namreč upravne enote z dopisom kontaktirajo vse sosede.

"In to je trajalo, ne vem, tri tedne, da so oni dvignili pošto, da so odgovorili. In potem, ko so oni odgovorili, ja, želijo biti stranka v postopku, je potem šel še en mesec za to, da so jih povabili, da so na javni obravnavi," pravi Šterpin.

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor je gradbeno dovoljenje v povprečju izdano v 118 dneh. Ob tem poudarjajo, da je polovica vseh postopkov končana v 81 dneh ali manj, povprečje pa zvišuje manjše število primerov, ki se zaradi pritožb in sodnih sporov vlečejo več let.