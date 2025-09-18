Svetli način
Gradbeno dovoljenje za kolesarsko povezavo Bled–Bohinj pravnomočno

Ljubljana, 18. 09. 2025 11.18 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Nadškofija Ljubljana je umaknila pritožbo na izdano spremembo gradbenega dovoljenja za dokončanje kolesarske povezave Bled–Bohinj, dovoljenje pa je postalo pravnomočno, so danes sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Kot najustreznejša rešitev za dokončno ureditev razmerij z nadškofijo se po navedbah direkcije kaže zamenjava zemljišč.

Glede spremembe gradbenega dovoljenja za odsek Obrne–Soteska (skozi Sotesko), in sicer za del tik ob železniški progi v dolžini približno 600 metrov, je v torek na upravni enoti Radovljica potekala ustna obravnava. "Nadškofija je pritožbo na izdano spremembo gradbenega dovoljenja umaknila, kar pomeni, da je gradbeno dovoljenje pravnomočno in se bo gradnja na odseku Obrne–Soteska lahko nadaljevala," so sporočili iz direkcije.

V času gradnje kolesarske povezave so se namreč pojavile potrebe po dodatni zaščiti pred padajočim kamenjem, kar v prvotni pogodbi ni bilo predvideno. Zato je direkcija pripravila predlog za ustanovitev nove služnostne pravice za postavitev dodatnih zaščitnih ograj, ki pa ga je nadškofija zavrnila, ker naj bi postavitev ograj onemogočila gospodarjenje z gozdom.

Direkcija je zato naročila izdelavo izvedenskega mnenja z ustreznim vrednotenjem in preučitvijo vpliva nameravane postavitve zaščite pred padajočim kamenjem na gospodarjenje z gozdovi. Hkrati je skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije izdelala tehnološki elaborat že izvedenih in načrtovanih dodatnih ukrepov na kolesarski povezavi, ki bi omogočili gospodarjenje z gozdom.

Nadškofija se je medtem prek pooblaščencev pritožila na izdano novo gradbeno dovoljenje za kolesarsko povezavo na odseku skozi Sotesko, in sicer zaradi procesnih razlogov, saj po njihovi oceni ni bilo mogoče nedvoumno ugotoviti, na katere nepremičnine se sprememba gradbenega dovoljenja nanaša. Ob tem so v nadškofiji predlagali menjavo gozdov.

Direkcija in pooblaščenci nadškofije so se nato na sestanku dogovorili, da se menjava zemljišč glede na njihovo ocenjeno vrednost trenutno res kaže kot najustreznejša rešitev. To so na direkciji navedli tudi v današnjem sporočilu.

"Naša prizadevanja so usmerjena v cilj, da bi bila ena najlepših kolesarskih povezav varno prevozna v prihodnji kolesarski sezoni," so zapisali na direkciji. Z zaključkom projekta te kolesarske povezave, ki se izvaja od leta 2022, se mudi, saj prihodnje leto poteče rok za izvedbo, v nasprotnem primeru bo treba vrniti evropska sredstva.

