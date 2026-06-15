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Slovenija

Gradbinca na pomoč: Mijič do denarja za poplačilo davčnega dolga

Ljubljana, 15. 06. 2026 09.56 pred 1 uro 3 min branja 81

Avtor:
STA D.L.
Poslanec Boris Mijić

Gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling naj bi se s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg.

Gradbinca naj bi tako podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32.000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih podjetje poslanca Borisa Mijiča dolguje Finančni upravi RS (Furs), poroča portal Necenzurirano.

Boris Mijič
Boris Mijič
FOTO: Bobo

Iz stranke Resnica so sicer že prejšnji teden sporočili, da bo na račun podjetja Progros v kratkem prišlo več kot 30.000 evrov, s katerimi naj bi Mijič poravnal dolg do Fursa.

Podjetje je do pogodbe za sodelovanje pri gradnji zapora v Dobrunjah po navedbah portala prišlo junija 2024. Do zdaj naj bi od CGP prejelo dobrih 95.000 evrov, od Kolektor Kolinga pa nekaj manj kot 100.000 evrov. Nova končna pogodbena vrednost del, ki naj bi jih opravil Progros, naj bi bila tako pri CGP kot Kolektor Kolingu povsem enaka. Znašala naj bi 113.448 evrov.

Po neuradnih informacijah dokončnega dogovora med obema gradbincema in Mijičem še ni, a naj bi bil ta zelo blizu, še piše Necenzurirano. Ob tem se sprašuje, kako je mogoče, da je znesek domnevno neobračunanih del enak davčnemu dolgu, ki ga ima Mijičevo podjetje do države, in da so šele leto dni po zaključku del ugotovili, da so Progrosu plačali premalo.

Iz stranke Resnica so v četrtek sporočili, da se Mijič ne izogiba odgovornosti glede reševanja težav podjetja Progros, katerega lastništvo je prevzel maja lani. Meni, da je poplačilo neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja. V sredo so v podjetju dosegli dogovor o poplačilu dveh odprtih računov, so izpostavili.

Preberi še Nekdanji delavci proti Progrosu: neplačane terjatve in sumljive listine

Predsednik stranke Zoran Stevanović je nato v petek napovedal, da bo terjatve do Progrosovih delavcev pomagal poplačati iz svojih osebnih prihrankov. Če so bili delavci oškodovani in če komu niso bile izplačane obveznosti, je to po njegovih besedah nesprejemljivo.

Preberi še Stevanović opeharjenim delavcem podjetja Progros: Dolg bom pokril iz svojih prihrankov

V Delavski svetovalnici in Informativnem delavskem centru so v četrtek predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima Progros neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot so pojasnili, so bili delavci odjavljeni iz zavarovanj zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi z njihovimi podpisi, za katere se je izkazalo, da so bili ponarejeni.

Opozorili so tudi, da iz uradnih evidenc izhaja, da je poslanec Mijič zastopnik podjetja od konca lanskega maja, pred tem pa je bil od konca junija 2023 do konca lanskega maja prokurist podjetja. To funkcijo je v istem podjetju imel tudi od konca januarja 2016 do aprila 2020.

Policija je v dveh ločenih zadevah po prejetih prijavah iz sredine leta 2025 vodila predkazenska postopka zaradi suma kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejanja listin. V eni zadevi je konec leta 2025 podala kazensko ovadbo zoper eno fizično in eno pravno osebo, v drugi zadevi pa junija letos kazensko ovadbo zoper dve fizični in eno pravno osebo, so povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Preberi še Podjetje poslanca Mijiča: ovadbe zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin

Na vprašanja, ki so se nanašala na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti. Po informacijah portala Necenzurirano naj bi šlo za Mijiča. Šlo naj bi za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje podpisov delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje Progros odjavilo iz evidenc zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

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KOMENTARJI81

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dule07
15. 06. 2026 12.09
Upam da majo gradbene dnevnike podpisane.
Odgovori
0 0
461864
15. 06. 2026 12.06
Se moram smejat, kr iz nekje so potegnil ravno toliko za doig. Zdej bo pa treba vrnit to, se bo odprl nek namišljen posel?
Odgovori
+4
4 0
Žmavc
15. 06. 2026 12.04
Naj mu odpišejo. To bo drobiž proti Jankoviću.
Odgovori
+2
3 1
kapljač1
15. 06. 2026 12.04
Mučke !
Odgovori
+7
7 0
Arguss
15. 06. 2026 12.02
To še kar mislite priviligirani iz roda vrod nepošteno pršli do biznisa ,da vam bo folk še kr za jurja delal 2026.Jok brate odpade.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
15. 06. 2026 12.02
No ja, to je Resnica. Kupljeno delovno mesto predsednik državnega zbora in tako dalje. Naj vrže prvi kamen tisti ki je brez greha. Bi bilo pa fajn da bi bili poslanci za vzgled.
Odgovori
+2
2 0
Julijann
15. 06. 2026 12.01
Podizvajalci so v večini primerov naokoli prinešeni. Me pa čudi, ko se v primeru Storžič ( takrat je en podizvajalec naredil samomor zaradi neplačanih del), mediji niso tako " vžigali" ali bolje rečeno, leva politika in njeni pristaši. A niso enaki vatli za vse?
Odgovori
+2
3 1
Mclaren
15. 06. 2026 12.00
A ta tip sploh govori?
Odgovori
+0
1 1
Janez Janez
15. 06. 2026 12.00
to je klasika gradbincev, za sabo pustijo mrtve, če možakar ne bi bil v parlamentu ne bi dobil nič, ne delamo za gradbince.
Odgovori
+6
6 0
Colgate
15. 06. 2026 11.59
Pokvarjen kot Stevo
Odgovori
+4
6 2
Odrešenik666
15. 06. 2026 11.58
Neobracunana 🤣🤣🤣 moc ljudem pa to 😉
Odgovori
+2
3 1
štajerc65
15. 06. 2026 11.58
Rešili so mu rit, ampak kazenski postopek mislim da se vedno teče ali kako. Pa saj to je Resni.ca.
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+6
7 1
mackon08
15. 06. 2026 11.56
Navadna lopovščina, neobračunana pleskarska dela pa koga oni farbajo? To bo spet usluga katero bomo davkoplačevalci plačali in to 10 kratno. Banda pokvarjena.
Odgovori
+7
8 1
Fery Zaka
15. 06. 2026 11.52
No, tako se dela, vidite? Krovna dobavitelja države bosta poplačala dolg temu, kasneje bodo pa nekaj zaneksirali, podražili, niti ni važno, bodo že zaprli z denarjem davkoplačevalcev. Ker gre za dodatni denar, bi ga lahko nekdo vprašal, kaj je storil s tistim, ki ga je dobil za opravljena dela. Verjetno je zavil nekam v stran namesto za poplačilo zaposlenih in države.
Odgovori
+8
8 0
Šani
15. 06. 2026 11.50
Ķ ni reku da bo poštenjak pokril iz svojih varčevalih računov
Odgovori
+9
9 0
tincoop
15. 06. 2026 11.49
Balkanska posla celi Sloveniji na očeh. Če si v politiki dovolj visoko je mozno vse...
Odgovori
+9
9 0
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
15. 06. 2026 11.48
očitni se ne bo to nikoli končalo.... v vsaki vladi so...
Odgovori
+9
9 0
Larry2universe
15. 06. 2026 11.46
Sama banda
Odgovori
+13
13 0
štajerc65
15. 06. 2026 11.46
Vsi mi zdaj, ko je poslanec rit ščitijo. Kje pa ste bili prej ko so delavci rabili denar za preživljanje družin??? Za mene Resni. ca več ne obstaja sploh po tem fiasku z Mijicem.
Odgovori
+7
9 2
York
15. 06. 2026 11.45
Kako bodo kšeftali se že vidi. Pričakujemo lahko, da bo za poplačilo delavcev predsednik DZ tudi dobil nakazilo za neka imaginarno opravljena dela. Bruham. Starim goljufom so se pridružili novi. To je tako opevana razvojna naravnanost Slovenije.
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+8
9 1
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