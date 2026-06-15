Gradbinca na pomoč: Mijič do denarja za poplačilo davčnega dolga

Gradbinca naj bi tako podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32.000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih podjetje poslanca Borisa Mijiča dolguje Finančni upravi RS (Furs), poroča portal Necenzurirano.

Iz stranke Resnica so sicer že prejšnji teden sporočili, da bo na račun podjetja Progros v kratkem prišlo več kot 30.000 evrov, s katerimi naj bi Mijič poravnal dolg do Fursa.

Podjetje je do pogodbe za sodelovanje pri gradnji zapora v Dobrunjah po navedbah portala prišlo junija 2024. Do zdaj naj bi od CGP prejelo dobrih 95.000 evrov, od Kolektor Kolinga pa nekaj manj kot 100.000 evrov. Nova končna pogodbena vrednost del, ki naj bi jih opravil Progros, naj bi bila tako pri CGP kot Kolektor Kolingu povsem enaka. Znašala naj bi 113.448 evrov.

Po neuradnih informacijah dokončnega dogovora med obema gradbincema in Mijičem še ni, a naj bi bil ta zelo blizu, še piše Necenzurirano. Ob tem se sprašuje, kako je mogoče, da je znesek domnevno neobračunanih del enak davčnemu dolgu, ki ga ima Mijičevo podjetje do države, in da so šele leto dni po zaključku del ugotovili, da so Progrosu plačali premalo.

Iz stranke Resnica so v četrtek sporočili, da se Mijič ne izogiba odgovornosti glede reševanja težav podjetja Progros, katerega lastništvo je prevzel maja lani. Meni, da je poplačilo neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev ključni pogoj za dokončno sanacijo poslovanja. V sredo so v podjetju dosegli dogovor o poplačilu dveh odprtih računov, so izpostavili.