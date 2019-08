Gradbinci, obtoženi ponarejanja referenc, 2TDK očitajo številne kršitve

Točno dva tedna sta minila, odkar je šef 2TDK Dušan Zorko s hudimi očitki stopil pred javnost in povedal, zakaj so razveljavili javni razpis za prvi gradbeni projekt na 27-kilometrskem drugem tiru. Za njim je takoj stopila tudi infrastrukturna ministrica.

Zdaj pa Marko Mark in Ekorel izpodbijata to razveljavitev. Zorku in sodelavcem očitata številne kršitve. Med drugim, da jih niso pozvali k zamenjavi reference, da svoje razveljavitve sploh niso obrazložili, kot bi morali.

Tudi mi smo želeli videti tako imenovani krovni dokument - projekt izvedenih del, kjer je zapisano, koliko v višino meri zid v Pesnici, ki ga je najcenejši gradbinec uporabil za referenco.

A iz občine so nam sporočili: "Občina Pesnica projekta izvedenih del (PIDA) v letu 2017 ni prejela. Kljub večkratnim ponovnim pisnim zaprosilom skrbnika projekta v mesecu juliju in avgustu 2019 ni prejela PIDa."

Dokumentacijo bi jim moral izročiti nadzornik Metod Kranjc. Jo pa je po naših informacijah izročil 2TDK, kar je precej nenavadno, saj so bili investitorji občina Pesnica in ne 2TDK. Prav ta nadzornik, ki danes trdi, da je zid visok maksimalno sedem metrov in 20 centimetrov, je podpisan tudi pod gradbeni dnevnik, v njem pa je zapisana višina 8,2 metra.

Po naših informacijah ne gre za ponarejanje dokumentov, pač pa le za dve interpretaciji enega stavka. To je "dolžine vsaj 50 metrov in višine nad 8 metrov".

Ali mora biti torej višina po celotni dolžini zidu nad 8 metrov ali ne.

Kranjc sicer za Marko Mark pravi, da so dobri gradbinci, taki, ki se lahko kosajo z nekdanjim SCTjem in Primorjem.

Primer bo na koncu skoraj zagotovo pristal na državni revizijski komisiji, 2TDK pa bo, prej ko slej, vso dokumentacijo morala tudi javno pokazati in s tem dokazati,

da delujejo transparentno.