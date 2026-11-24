Kaj je dobro vedeti, preden na zemljišče pripelje bager, kakšne izkope poznamo in koliko stanejo? Zbrali smo nekaj praktičnih nasvetov ter poiskali osem ponudnikov zemeljskih in gradbenih del iz različnih koncev Slovenije .

Priprava terena je pomemben začetek vsake gradnje , ne glede na to, ali načrtujete novogradnjo, prizidek, bazen ali zgolj ureditev dovoza. Kako zahtevna bodo zemeljska dela, je odvisno od vrste tal, dostopnosti parcele in načrtovanega posega .

Kaj je treba urediti, preden na parcelo pripelje bager?

Pri načrtovanju izkopov ni dovolj vedeti samo, kje bo stala hiša. Pomembni so tudi predvidena globina izkopa, višina končnega terena, potek podzemnih komunalnih vodov in prostor za dostop gradbene mehanizacije.

Na večji parceli lahko bager običajno razmeroma enostavno dostopa do območja izkopa. Na ozkem zemljišču med obstoječimi objekti pa je treba precej natančneje načrtovati, kako bo stroj prišel do delovišča, kje bo obračal in kam bo odlagal izkopano zemljo. Pri zahtevnejših terenih je treba upoštevati tudi stabilnost izkopa in morebitno potrebo po zaščiti brežin.

Zato se je pred začetkom del smiselno z izvajalcem dogovoriti za ogled zemljišča in mu posredovati razpoložljive načrte. Zato se je pred začetkom del smiselno z izvajalcem dogovoriti za ogled zemljišča in mu posredovati razpoložljive načrte. Tako bo lahko že pred prihodom gradbene mehanizacije ocenil zahtevnost posega, predvidel potek del in pripravil kar se da realno ponudbo.

Na Koroškem se lahko za pripravo gradbišča in različne gradbene izkope obrnete na Miho Kaca s.p. iz Slovenj Gradca, ki poleg zemeljskih del opravlja tudi rušitve, ravnanje zemljišč in prevoze materiala. Na Dolenjskem podobne storitve ponuja Mersudin Ekić s.p. iz Straže pri Novem mestu, kjer lahko naročniki uredijo izkope za temelje, pripravo terena in druga zemeljska dela. Pri obeh je mogoče obseg dela prilagoditi vrsti posega in razmeram na zemljišču.

Izkop za temelje ni enak izkopu za komunalne priključke

Ko govorimo o zemeljskih delih, pogosto pomislimo na veliko gradbeno jamo za novo hišo. Toda bagri se uporabljajo tudi za številne druge naloge:

- izkopavanje jarkov za vodovod in kanalizacijo,

- pripravo prostora za bazen,

- izvedbo drenaže ali

- oblikovanje terena za dovozno pot.

Različne vrste izkopov zahtevajo različno natančnost in način izvedbe. Pri gradbeni jami je pomembno doseči načrtovano globino in pripraviti ustrezno podlago za nadaljnja dela. Pri komunalnih priključkih pa je treba upoštevati predvideno traso, globino in naklon napeljav ter bližino obstoječe infrastrukture.

V osrednji Sloveniji se s tovrstnimi posegi ukvarja Izkopi Korošec d.o.o. iz Laz v Tuhinju. Podjetje izvaja strojne izkope gradbenih jam, temeljev, kanalov in bazenov, poleg tega pa tudi rušitve in pripravo zemljišč za nadaljnjo gradnjo.

Na Štajerskem je za podobne projekte na voljo Kristina Postružnik s.p. iz Svete Trojice v Slovenskih goricah, ki z gradbeno mehanizacijo opravlja izkope za objekte, kanalizacijo in cestno infrastrukturo. Njena ponudba vključuje tudi nasipavanje in izravnavo terena, zato lahko sodeluje pri več zaporednih fazah priprave zemljišča.

Pri manjših posegih velik bager ni vedno najboljša izbira. Za izkop ob obstoječi hiši, pripravo ožjega jarka ali delo na težje dostopnem dvorišču je pogosto primernejši mini bager. Ta potrebuje manj prostora za premikanje, še vedno pa omogoča precej učinkovitejše delo kot ročno kopanje.

Na območju Postojne in okolice se s takšnimi deli ukvarja SUH Miran Vadnjal s.p., ki poleg izkopov z mini bagrom ponuja tudi ravnanje zemljišč. Pri načrtovanju manjšega izkopa je poleg samega dela z bagrom pomembno predvideti še prostor za odlaganje zemlje, saj lahko ta na utesnjenem dvorišču hitro postane dodatna ovira.

Pri obsežnejših gradbenih projektih pa je pogosto treba poleg izkopa poskrbeti še za pripravo podlage, na kateri se bodo nadaljevala dela. Na Gorenjskem in v okolici Ljubljane lahko oboje uredite pri Marku Setnikarju s.p., ki z lastno mehanizacijo izvaja izkope gradbenih jam, temeljev in komunalnih priključkov, pa tudi pripravo in utrjevanje terena.

Širši nabor gradbenih del je na voljo tudi v Posavju, kjer deluje Strojni tlaki in gradbeništvo Rok Petan s.p. iz Globokega pri Brežicah. Poleg strojnih izkopov in pripravljalnih zemeljskih del se ukvarjajo tudi z drugimi gradbenimi storitvami, zato so lahko zanimivi za projekte, pri katerih je treba uskladiti več vrst del.

Kam z vso zemljo, ki ostane po izkopu?

To je vprašanje, na katero marsikateri investitor pomisli šele, ko ob gradbeni jami nastane velik kup zemlje. Pri večjih izkopih lahko govorimo o desetinah ali celo stotinah kubičnih metrov materiala, ki ga je treba ustrezno razporediti, shraniti ali odpeljati.

Vse izkopane zemlje ni treba nujno odstraniti. Rodovitno zgornjo plast tal je pogosto smiselno ločiti od preostalega materiala, saj jo lahko, če je primerna, pozneje uporabimo pri urejanju zelenih površin. Del ustrezne izkopane zemlje je mogoče uporabiti tudi za načrtovano izravnavo terena, vendar mora biti takšna ureditev skladna s projektom in pogoji na zemljišču.

Kadar materiala ni mogoče uporabiti na parceli, je treba organizirati njegov odvoz in ustrezno ravnanje z njim. Zato je dobro že pred začetkom izkopov preveriti, ali ponudba izvajalca vključuje samo delo z bagrom ali tudi nakladanje, prevoz in morebitne stroške oddaje materiala.

Pri organizaciji teh del je priročno, če lahko isti izvajalec poskrbi tako za izkop kot za nadaljnje ravnanje z materialom. Marko Setnikar s.p., ki smo ga že spoznali pri gradbenih izkopih, poleg teh izvaja tudi nasipavanje, utrjevanje terena in odvoz izkopanega materiala. Njegova ponudba vključuje še drenaže in ponikalnice, zato lahko pri njem uredite več povezanih del pri pripravi zemljišča.

Pri večjih projektih, kjer je treba uskladiti delo gradbenih strojev s prevozom materiala, pa pride prav izvajalec z lastno mehanizacijo in tovornjaki. Takšne storitve na območju Bele krajine in Dolenjske že od leta 1994 ponuja GMA Pecel, Janez Malenšek s.p. iz občine Semič. Poleg zemeljskih del, nizkih gradenj in prevozov razsutega materiala sodelujejo tudi pri gradnji cest in pripravi dovozov, kjer je treba uskladiti izvedbo zemeljskih del z dostavo ali odvozom večjih količin materiala.