Gradite, kupujete ali obnavljate dom?

To je prav gotovo eden od pomembnejših korakov v našem življenju. Potem, ko zlistamo svoje želje o novem domu, večino od nas čaka še iskanje neugodnejše ponudbe stanovanjskega kredita.

Je čas za nov dom? Za čim manj zmede pri nakupu, gradnji ali obnovi doma, si najprej določite sistematične korake ki jim boste sledili: - Če se odločate za novogradnjo najprej izberite primerno lokacijo, ocenite stroške nakupa parcele, načrta, gradnje in tako naprej.



- Pri nakupu hiše ali stanovanja si lahko na primer zapišete prednosti in slabosti objekta, preračunate, približno koliko morate še vložiti v objekt, da bo vseljiv, in se nato odločite ali objekt ustreza vašim potrebam.



- Prav tako morate čimbolj natančno predvideti stroške obnove sedanjega stanovanja ali hiše, še posebej če se odločate tudi za najem stanovanjskega kredita.

icon-expand Stanovanjski kredit Intesa Sanpaolo Bank FOTO: Arhiv ponudnika

Izberite najboljšo ponudbo stanovanjskega kredita za vas Na spletu lahko preverite, kakšne so trenutne ponudbe bank, si naredite informativni izračun in preverite vašo kreditno sposobnost. Nato se dogovorite za sestanek v poslovalnici, kjer vam bančni svetovalci predstavijo vse podrobnosti in natančne stroške najema kredita pri njihovi banki.

Če se vam z najemom kredita ne mudi, spremljajte aktualne ponudbe stanovanjskih kreditov različnih bank, saj lahko z izbiro akcijske ponudbe veliko prihranite.

Po raziskavi časnika Finance ima Intesa Sanpaolo Bank trenutno najugodnejše stanovanjsko posojilo v vrednosti 40.000 EUR, ki ga sklenete za 10 let.

icon-expand Stanovanjski kredit Intesa Sanpaolo Bank FOTO: Arhiv ponudnika

Večno vprašanje – fiksna ali spremenljiva obrestna mera? Na dejanski strošek stanovanjskega kredita pomembno vpliva izbira obrestne mere. Kredit s fiksno obrestno mero je praviloma dražji, vendar zagotavlja večjo stabilnost, saj se mesečni strošek kredita ne spreminja, med tem ko je kredit s spremenljivo obrestno mero na začetku cenejši, a se lahko mesečni strošek zvišuje oz. znižuje. Izjemna ponudba Intese Sanpaolo Bank! Ker je najem stanovanjskega kredita velik finančni zalogaj, so pri Intesi Sanpaolo Bank poskrbeli, da bo odplačevanje čim manj obremenjevalo vaš mesečni proračun. Izberete lahko stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero tudi do 30 let.

icon-expand Stanovanjski kredit Intesa Sanpaolo Bank FOTO: Arhiv ponudnika