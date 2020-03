Gradite, obnavljate ali pa to načrtujete?

Na Gospodarskem razstavišču bo od 4. do 8. marca največji sejem s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah.

Pregled nad ponudbo 505 podjetij iz 29 držav, predstavitev zadnjih novosti in trendov na enem mestu, neposreden stik s proizvajalci ter sejemske ugodnosti razstavljavcev naj privabi tudi vas, da obiščete sejem Dom .

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Vse za gradnjo in prenovo– Na sejmu najdete različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo ter izdelke in storitve za varovanje ter urejanje okolice. Razstavni program sejma .

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Posvetujte se s strokovnjaki!Na voljo so vam vse dni sejma z brezplačnimi nasveti. Zbirate informacije o nič-energijskem standardu, o pasivni ali nič-energijski gradnji? Razmišljate o izolaciji fasade? Nova kritina? Okna, vrata? Je račun za ogrevanje previsok? Imate težave z vlago? Bi nove stopnice? Kaj pa okolica hiše? Ključne rešitve na vaša vprašanja ponujajo svetovalci Mreže ENSVET – Eko sklada in Gradbenega inštituta ZRMK. Podrobnejši program .

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Zagotovite si vstopnico prek spletain se izognite gneči na sejemskih blagajnah. S spletno vstopnico imate tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj. Spletni nakup vstopnic .

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Oglejte si sejem ceneje v času HAPPY HOUR! Znižana vstopnica 6 EUR v sredo, četrtek in petek (4. do 6. marec) – od 13. do 16. ure, v soboto in nedeljo (7. in 8. marec) – dve uri do zaprtja. Obiskovalkam pa na vaš praznik 8. marca nudimo znižano vstopnico ves dan.

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Sejemski popusti Razstavljavci so za obiskovalce pripravili številne sejemske popuste. Z več informacijami o ugodnostih vam bodo postregli razstavljavci sami.

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Načrtujte svoj obisk! Prelistajte katalog že doma in si naredite načrt obiska sejma. Ob nakupu vstopnice prejmete tiskani katalog, ki vam bo služil tudi kot priročnik, hkrati pa v njem najdete seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti. Razstavljavci in svetovalci vas pričakujejo od srede do sobote, od 10.00 do 19.00,v nedeljo do 18.00.

59. Sejem Dom FOTO: PR/Arhiv ponudnika