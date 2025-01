Gradnja bazena na Iliriji končana, odprli naj bi ga februarja

Mol je imel na bazenu posebno pogodbo za sončne celice, ki so na strehi, in sedaj pridobivajo po posameznih inšpektorjih pozitivna mnenja. Računa, da bo ta del končan do konca tega meseca, potem pa bo na vrsti še zaključek z uporabnim dovoljenjem.

Zoran Janković je povedal, da gre pri pripombah po tehničnem pregledu za običajne stvari v takih postopkih. "Vmes je bila sprejeta nova zakonodaja glede oskrbe invalidov. Potem skupaj je tu še sončna elektrarna in vem, da je tudi to tako urejeno, kot zahteva inšpekcija," je izpostavil župan.

Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti ljubljanske občine pri uresničevanju javnega interesa na področju investicij v javno bazensko infrastrukturo, poleg Ilirije še kopališča na Vevčah. Pri tem je preverilo delo občine na tem področju od med letoma 2018 in 2023. Po mnenju računskega sodišča, ki je bilo objavljeno konec lanskega leta, je bila občina pri uresničevanju javnega interesa uspešna in delno učinkovita.

Sprva so napovedovali odprtje Ilirije 30. januarja, nato bi moralo biti med 31. januarjem in 2. februarjem v novem centru na sporedu državno prvenstvo v plavanju v kratkih bazenih, ki bo sedaj v Tivoliju. "Datum prvotnega odprtja je bil sprejet namensko, tudi seznam govorcev je bil narejen. Zdaj je ta preložitev tudi srečna okoliščina, ker predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije na sprva predvideni datum ni v Sloveniji," je ocenil Janković.

Janković je izpostavil, da pri izgradnji Ilirije ne gre zgolj za bazen. Ohranjen je ostal zgodovinski vhodni del v plavalni center, pročelje stare stavbe je ostalo enako kot tisto ob odprtju Ilirije leta 1929, in je posvečen Stanetu Bloudku, njegovemu delu in življenju. V novem objektu je olimpijski bazen in manjši ogrevalni, pisarne, ambulanta za prvo pomoč in drugo.

Zgrajen je bil tudi drugi del kompleksa, ki je od bazenskega ločen z Lattermanovim podhodom. V tem delu je nekaj dvoran, ena za igre z žogo, pa velika gimnastična dvorana, v kateri se bodo lahko orodja tudi umaknila, ter dvorana za judo in druge borilne športe, dvorana za vodene vadbe, kot so pilates, joga, zumba ... Tam je še okrog 300 podzemnih parkirnih mest.