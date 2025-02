Gradnja blejske južne obvoznice: se je kolesje vendarle premaknilo naprej?

Direkcija RS za infrastrukturo je danes na portalu javnih naročil objavila odločitev o oddaji javnega naročila za novelacijo in dopolnitev projektne dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu. Glede na konec januarja sprejeto odločitev bo naročilo za 995.000 evrov izvedlo podjetje PNZ svetovanje in projektiranje iz Ljubljane.

"Kolikor imam zagotovil, se sredstva v državnih proračunih zagotavljajo in volja je. Tako da gremo korak za korakom naprej," je dejal župan. Zadovoljen je, da se na direkciji držijo lanskega dogovora o rednih mesečnih sestankih, na katerih se pogovarjajo o tem, kakšno je stanje projekta in kateri so naslednji koraki. "Kdaj bo cesta odprta, pa ne ve niti čarodej," je izpostavil Mežan in zagotovil, da se bo s svojo ekipo maksimalno trudil, da bo to čim prej.

Po izbiri izvajalca za novelacijo projekta, ki je vezana na dogovorjene omilitvene ukrepov v dobrobit prebivalcev na območju obvoznice, blejski župan Anton Mežan računa, da se bo kolesje premaknilo naprej. Država bo po ureditvi dokumentacije lahko začela odkupovati tudi zemljišča za tretjo in četrto fazo obvoznice. Za zaključek odkupov zemljišč na drugi fazi pa so po Mežanovih informacijah v teku postopki razlastitve.

Medtem pa urejanje blejske kanalizacije ne more več čakati na izgradnjo obvoznice. Na Bledu so namreč računali, da bodo meteorno in fekalno kanalizacijo pod glavno cesto skozi kraj ločili, ko bi lahko glavnino prometa preusmerili na obvoznico. Vendar, kot je izpostavil župan, zdaj ni več okoljsko sprejemljivo, da bi z ureditvijo kanalizacije odlašali.

Zato bodo, kot je povedal župan, verjetno v tem letu uredili ločeno odvajanje odpadnih vode na območju od igralnice do novega pločnika na Mlinem, mimo katerega so kanalizacijo uredili v lanskem letu, sočasno z gradnjo pločnika.

"Potem sledijo naslednji koraki. Jeseni začnemo dela na Cankarjevi cesti, potem pa sta na vrsti še območje od pošte do igralnice in med gasilskim domom in komunalo," je pojasnil župan. To pomeni, da se tudi letos in v prihodnjih letih obetajo polovične zapore glavne ceste skozi Bled, vendar predvidoma ne v času glavne poletne sezone.