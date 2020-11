Gradnja HE na srednji Savi: Koncesijska pogodba je sporna v več pogledih

"Ne pristajamo na izhodišče, da se bodo hidroelektrarne gradile, pogovarjali pa se bomo le o pogojih," je na novinarski konferenci poudaril Uroš Macerl iz Eko kroga, ki je le ena od devetih organizacij, ki se borijo "za Savo" in so odločno proti gradnji hidroelektrarn na njenem srednjem delu. "Koncesijska pogodba je sporna v več pogledih," je medtem izpostavila Maša Cvetežar, iz skupine Mladi za podnebno pravičnost.

icon-expand FOTO: Za Savo icon-chevron-left icon-chevron-right

Devet nevladnih organizacij, gibanj in civilnih iniciativ, združenih v skupino Za Savo, je na tiskovni konferenci predstavilo svoja stališča glede koncesijske pogodbe za gradnjo HE na srednji Savi. "Vse te organizacije v boj vstopamo v imenu vseh, ki ne morejo vstopati sami. V imenu ekosistema, narave, rib in ljudi," je dejal Macerl. Menijo, da tisti, ki bodo s tem projektom zaslužili, investicijo seveda predstavljajo kot nujno in odlično. Naloga civilne družbe pa je, da vstopa v take postopke in si prizadeva reko ohraniti in zaščititi v korist narave in ljudi, še posebej ker gre za zadnji daljši ohranjen del Save. Macerl je poudaril, da je njihova naloga opozoriti na negativne posledice, ki bi jih prinesla gradnja ter od pristojnih zahtevati, da poišče boljše alternative, pri čemer jim seveda nameravajo pomagati. Dodal je, da se na prvi pogled morda zdi, da so povabljeni k sodelovanju pri določanju pogojev gradnje hidroelektraren, a da na to izhodišče ne pristajajo in poudaril, da HE ne želijo in nanje ne bodo pristali. Izkušnje iz preteklih bojev so jih naučile, da gre za zelo načrtovane akcije, da se do želenega cilja pride mimo pravil igre. "Skrbi nas, da se ne bi še enkrat ponovile zgodbe kot so TEŠ in Magna. V teh zgodbah je bil glas civilne družbe preslišan. Kapitalu je uspelo s pritiski doseči svoj cilj," je še pripomnil Macerl.

Za začetek so tako pod drobnogled vzeli koncesijsko pogodbo in sporazum, ki je bil s petimi občinami podpisan v začetku oktobra le nekaj dni zatem, ko je bila pogodba predstavljena na sejah Občinskih svetov."Koncesijska pogodba je sporna v več pogledih,"je izpostavila Maša Cvetežar, iz skupine Mladi za podnebno pravičnost.

Skupina Za Savo je prepričana, da Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Ministrstvo za okolje in prostor z nekaterimi določili pogodbe vnaprej ustvarjata pritisk na nepristransko presojo vpliva projekta na okolje. S pogodbo sta se namreč zavezala k hitremu izvajanju postopkov, vključno s Celovito presojo vplivov na okolje, za katero pogodba predvideva celo potencialno nezakonit postopek.

Med drugim se je spregovorila o neobičajni praksi, da se koncesijska pogodba podpisuje še pred pravnomočno sprejetim Državnim prostorskim načrtom (DPN)."To pomeni, da državni načrt ne bo nujno omogočal gradnje hidroelektrarn. Če bo DPN ugotovil, da HE povzročajo preveliko škodo za naravo, ne bodo dobili zelene luči," pravi Cvetežarjeva. Gre torej za tvegano gospodarjenje s proračunskimi sredstvi, saj bi koncesionar (HSE) lahko kljub temu dobil povrnjene stroške izdelave DPN. "To se nam zdi zelo sporono," je dodala. Poleg tega je po njenih besedah pogodba napisana na način, kot da se bodo HE zagotovo gradile, "kot da ni nobenih omejitev več", kar lahko vpliva na nepristranskost celovite presoje vplivov na okolje. Prav tako pogodba predvideva pohitren in potencialno nezakonit postopek presoje vplivo na oklje, kar se jim zdi zelo zakrbljujoče. Dodala je še, da lahko kljub negativni presoji podjetje vloži postopek presoje prevlade ene javne koristi nad drugo. "V tem primeru imamo na eni strani oskrba z električno energijo na drugi strani pa zaščito in ohranjanje narave. Prva korist je nelegitimna, saj bodo HE proizvedle minimalne količine energije," je izpostavila in dodala, da verjamejo v boljše alternative, kot je na primer sončna energija.

Podali prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije Pravi, da holding gradnje HE oglašuje kot način, s katerim se bomo borili proti podnebnim spremembam, toda pogodba omogoča podaljševanje gradnje do kar 10 let, kar pomeni, da nam to ne bo pomagalo pri samem reševanju in omejevanju podnebne krize. "Hkrati vidimo kako država omogoča posebne pogoje podjetju, ki bi moralo delovati konkurenčno na prostem trgu," je pripomnila. Prav zaradi omenjenih "izjemno ugodnih pogojev za zasebno podjetje" in ker je bil minister Andrej Vizjakzaposlen pri hčerinskem podjetju Holding Slovenske elektrarne (HSE) in je njihovo gradnjo že prej podpiral, so podali prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije. Poudarila je, da je HSE, ki je sicer v 100-odstotno državni lasti, zasebno podjetje, ki bi moralo tekmovati na prostem trgu. Pojasnila je, da je državna pomoč dovoljena le v primeru, da jo odobri Evropska komisija."Zanima nas, če je Evropska komisija dejansko obveščena o vsej pomoči, ki jo v koncesijski pogodbi država načrtuje za HSE," je dejala.

icon-expand Reka Sava-6 FOTO: Za Savo

"Naš namen ni nasprotovati, ampak biti za, zato tudi ime Za Savo. Sloveniji je ostalo zelo malo delov rek, ki tečejo prosto," je dejal Rok Rozmaniz gibanja Balkan River Defence. "Če je Sava simbol Slovenije in ponos Slovencev in Slovenk, je prav, da damo priložnost javnosti, da ve, kaj se res dogaja in kaj je na tnalu - na eni strani pridobivanje električne energije, na drugi masovno uničenje," je poudaril. Pomembno se jim zdi, da se govori tako o škodi za ljudi, kot tudi škodi za naravo. Z novo spletno stranjo želijo o dogajanju ozavestiti čim več prebivalcev, zbirajo tudi podpise peticije. "Tujci k nam pridejo, ker želijo videti divjo reko, ne pa betona. Prosili so nas, da bi tudi oni podpisali peticijo, zato smo jo prevedli tudi v angleščino," je dejal Rozman. Dodali so še, da sta grajenje HE in betoniranje praksa prejšnjega stoletja."Meni se zdi abusrdno, da smo 15 let za tujino," je dodal Rozman in pojasnil, da drugod v tujini, celo na Balkanu, že rušijo jezove. V Sloveniji pa bi jih radi zdaj gradili in čez deset let rušili. "Radi bi se kulturno pogovorili, še preden se denar začne trošiti," je sklenil Rozman.