Gradnja hiše brez nepotrebnih zapletov: od prvega izračuna do izbire materialov in izvajalcev

Univerzalnega odgovora ni. Parcela, arhitektura, zahteve družine in razpoložljivi proračun se razlikujejo od projekta do projekta. Obstaja pa nekaj korakov, s katerimi lahko že pred začetkom del zmanjšamo tveganje za drage spremembe, zamude in nepričakovane stroške.

Prvi korak naj bo realen finančni okvir

Preden začnemo izbirati barvo fasade ali razporeditev prostorov, moramo vedeti, koliko denarja imamo na voljo za celoten projekt. Pri tem je pomembno, da ne računamo samo stroška grobe gradnje. V proračun sodijo projektiranje, komunalni prispevki, zemeljska dela, temelji, konstrukcija, streha, fasada, stavbno pohištvo, strojne in elektroinštalacije, estrihi, ometi, talne obloge, sanitarna oprema, zunanja ureditev in še številna manjša dela, ki se na koncu hitro seštejejo. Začetno orientacijo si lahko močno olajšate z uporabo modernih spletnih orodij, kot je investicijski kalkulator spletne platforme Mojmojster.net , ki vsebuje več kot 2.600 povprečnih cen za več kot 200 kategorij gradbenih in prenovitvenih del. Pri posameznih kategorijah lahko investitor glede na velikost oziroma količino del preveri okviren cenovni razpon in si tako že pred pridobivanjem konkretnih ponudb ustvari občutek o velikosti investicije.

Dober načrt lahko prihrani več kot najcenejša ponudba

Dobro pripravljena projektna dokumentacija ni samo formalnost za pridobitev gradbenega dovoljenja. Je osnova za izračun količin materiala, pripravo popisa del ter predvsem pridobivanje ponudb, ki jih je mogoče med seboj smiselno primerjati. Na tej točki lahko Mojmojster investitorju pomaga tudi pri iskanju arhitektov, projektantov, gradbenikov in izvajalcev za posamezne faze. Uporabnik odda brezplačno povpraševanje, platforma pa ga poveže z ustreznimi ocenjenimi izvajalci, ki se za projekt zanimajo. Na enem mestu so nato na voljo njihove reference, pretekle ocene strank in kontaktni podatki.

Opeka ali Ytong? Odločitev vpliva na veliko več kot samo ceno zidaka

Klasična opečna gradnja ima v Sloveniji dolgo tradicijo in ostaja zelo razširjena. Je preverjen način gradnje, izvajalci ga dobro poznajo, sodobni opečni zidaki pa omogočajo gradnjo zelo kakovostnih in energijsko učinkovitih hiš. Toda vse pogostejša alternativa je porobeton, med najbolj poznanimi sistemi pa so porobetonski Ytong bloki, ki jih mnogi poznajo pod imenom siporex. Te od leta 1977 v Sloveniji proizvaja podjetje Xella Slovenija , ki je kot član mednarodnega koncerna Xella International del švicarske multinacionalne družbe Holcim. Ytong je prav tako namenjen masivni zidani gradnji, vendar se zaradi svoje strukture od klasične opeke precej razlikuje. Material vsebuje veliko drobnih zračnih por, zaradi katerih ima razmeroma majhno maso in dobre toplotnoizolacijske lastnosti.

Ena največjih razlik je hitrost zidanja

Ytong bloki so večji od klasične opeke, hkrati pa zaradi porozne strukture relativno lahki. Na enaki površini zidu je zato treba vgraditi manj posameznih elementov. Pomembna je tudi njihova dimenzijska natančnost - namesto klasične debelejše malte se elementi povezujejo s tankoslojnim vezivom, kar zmanjša količino materiala in mokrih postopkov. Porobeton je obenem preprost za rezanje in oblikovanje. Če je treba element prilagoditi odprtini, instalaciji ali določenemu konstrukcijskemu detajlu, ga je mogoče relativno enostavno obdelati neposredno na gradbišču. Rezultat je lahko hitrejše zidanje, manj materialnega odpada in zelo ravna končna površina zidu. Ravnost je pomembna tudi kasneje, saj je pri kakovostno izvedeni steni potrebnega manj popravljanja neravnin z debelimi sloji ometa.

Ytong Jumbo gre pri hitrosti še korak dlje

Pri profesionalni izvedbi hiš Xella uporablja tudi Ytong Jumbo, velikoformatne zidne elemente. Ti so približno trikrat večji od klasičnih blokov in so namenjeni hitrejšemu postavljanju zidov. Dobro organizirana izvedba z Jumbo elementi lahko namreč poskrbi za približno 25-odstotni prihranek časa gradnje. Velikoformatni sistem omogoča tudi natančnejše predhodno načrtovanje ter zmanjševanje odpadnega materiala na gradbišču. Hitrost seveda ne sme biti cilj sama po sebi. Pomembno je predvsem, da se z manj delovnimi urami doseže enaka ali boljša natančnost izvedbe. Za investitorja ima lahko krajša gradnja tudi finančen učinek: manj časa na gradbišču pomeni manj delovnih ur, enostavnejšo organizacijo in hitrejše nadaljevanje naslednjih faz.

Tipska hiša ali lasten projekt? Možni sta obe poti

Ko govorimo o racionalizaciji gradnje, se pogosto pojavi vprašanje, ali se odločiti za tipsko ali individualno hišo. Tipski projekt ima prednost, da je osnovna arhitekturna in konstrukcijska rešitev že pripravljena. To pa ne pomeni nujno povsem enake hiše za vsakega kupca. Xella ponuja različne tipske Ytong hiše, posamezne projekte pa je mogoče prilagoditi potrebam družine, zemljišču in željam investitorja. Če ima investitor že lasten projekt, je mogoča tudi gradnja individualne Ytong hiše. Pri tem je zanimivo predvsem to, da se lahko Xella vključi že zgodaj. Na osnovi idejne zasnove oziroma projekta DGD lahko pripravi popis materiala in ponudbo za gradnjo ter po potrebi sodeluje tudi s projektantom pri optimizaciji tehničnih rešitev. To je pomembno predvsem z vidika stroškov - precej bolje je namreč ugotoviti, da določena arhitekturna rešitev presega proračun v fazi načrtovanja kot takrat, ko je gradbišče že odprto.

Koliko organizacije želite prevzeti sami?

Naslednja velika odločitev je način izvedbe: nekateri investitorji sami poiščejo izvajalca za vsako posamezno fazo: izkope, temeljenje, zidarska dela, streho, okna, fasado, elektroinštalacije, strojne inštalacije in zaključna dela. Takšen način omogoča veliko nadzora, vendar pomeni tudi precej koordinacije. Mojmojster je pri takšnih projektih uporaben prav zato, ker investitorju ni treba za vsako naslednjo fazo začeti iskanja povsem od začetka. V imeniku mojstrov je mogoče poiskati izvajalce različnih strok, pri brezplačnem povpraševanju pa platforma stranko poveže s podjetji, ki se zanimajo za konkreten projekt. Trenutno je na platformi skoraj 20.000 ocenjenih izvajalcev! Druga možnost je večji del gradnje zaupati enemu ponudniku oziroma sistemskemu izvajalcu ...Xella v Sloveniji poleg dobave materialov zadnja leta ponuja tudi gradbeno izvedbo Ytong hiš . Pri individualnih projektih je trenutno mogoča izvedba do tretje podaljšane gradbene faze, kar pomeni zunanjo in notranjo konstrukcijo, medetažne plošče, streho s krovsko-kleparskimi deli, stavbno pohištvo ter zaključeno fasado. Po dogovoru lahko obseg vključuje tudi zemeljska dela in temeljenje. Prednost takšnega pristopa je predvsem manj vmesnih členov: projekt, material in izvedba so bolje povezani, investitor pa ima manj ekip, ki jih mora koordinirati sam.

Fasada naj bo del celotnega sistema

Dobra hiša ni samo kakovostno pozidan zid. Pomembno je, kako deluje celoten ovoj stavbe. Pri Ytong hišah Xella za dodatno toplotno zaščito priporoča in vgrajuje mineralne izolacijske plošče Multipor. Gre za masivne mineralne plošče, izdelane iz naravnih surovin. So paroprepustne, brez vlaken in negorljive razreda A1. Zanimiva lastnost je tudi oblikovna stabilnost. Multipor je masiven material, ki se ne poseda ali krči, zato je mogoče izdelati zelo ravne fasadne površine, ki svojo obliko ohranjajo tudi pozneje. Paroprepustnost, mineralna sestava in lastnosti površine lahko pri pravilno zasnovani konstrukciji pripomorejo tudi k zmanjševanju pogojev za površinsko kondenzacijo ter posledično nastanek plesni oziroma prijemanje umazanije. To pa ne pomeni, da material sam odpravi vse težave z vlago.

Dober material še ne pomeni dobre hiše

Ne glede na to, ali izberemo Ytong, opeko ali drug sistem, je končni rezultat močno odvisen od izvajalca. Kakovosten material, vgrajen napačno, ne bo dosegel lastnosti, zaradi katerih smo ga kupili. Zato je pri izbiri gradbenega podjetja priporočljivo preveriti več kot samo ceno ponudbe. Pomembne so izkušnje z izbranim gradbenim sistemom, reference, pretekli projekti, odzivnost in predvsem izkušnje preteklih naročnikov. Prav tu je ena od pomembnih prednosti platforme Mojmojster. Na njej je trenutno zbranih več kot 97.000 preverjenih ocen izvajalcev. Sistem ocenjevanja je zaprt: izvajalca ne more oceniti kdorkoli, temveč uporabnik, ki je prek platforme oddal povpraševanje, izbral izvajalca in z njim izvedel projekt. Platforma prejete ocene tudi preverja in nepristne izloča.

Dobra gradnja je predvsem dobro povezan proces