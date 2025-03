Gradnja javnih stanovanj: v pripravi več projektov, obeta se dvig najemnin

"Cilj je v prihodnjih 10 letih zgraditi 20.000 javnih najemnih stanovanj, za kar potrebujemo več denarja in več aktivnih udeležencev. Veliko si obetamo od DSU, na katero so bila prenesena zemljišča slabe banke, tu pa so ob državnem in občinskih stanovanjskih skladih še zadruge in drugi investitorji, ki se bodo po novi zakonodaji lahko pridružili," je na današnji novinarski konferenci dejal direktor državnega stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob tem napovedal, da bodo dali prihodnji teden v javno obravnavo osnutka zakona o financiranju in spodbujanju gradnje in obnove javnih najemnih stanovanj ter novele stanovanjskega zakona. "Namen prvega je, da zagotovi stabilen finančni vir za gradnjo in stabilne pogoje financiranja do leta 2035, namen drugega pa občinam in skladom izboljšati pogoje delovanja, predvsem s ciljem, da bodo najemnine cenovno dostopne," je povedal.

'Trenutni sistem ni vzdržen'

Šlo bo za dvig najemnin, ki pa bo po njegovih zagotovilih postopen. "Trenutni sistem ni vzdržen," je poudaril, a dodal, da bo šlo "postopoma vsako leto za majhen dvig najemnin, predvsem tistih, ki so trenutno nižje, torej za starejša stanovanja". Ob tem bodo poenotili sistem ugotavljanja upravičenosti do subvencije najemnine. Novost je še poenostavitev dodeljevanja najemnih stanovanj. "Občine in skladi bodo lahko bolj usmerjeno in ciljno oblikovali več list prejemnikov," je pojasnil minister.

Jeseni se bo iztekel 10-letni nacionalni stanovanjski program in ministrstvo po Maljevčevih besedah že pripravlja novega. Cilj republiškega sklada je bil med letoma 2015 in 2025 zagotoviti 10.000 stanovanj, po Remčevih besedah so sedaj nekje pri 8500, torej bodo načrt uresničili v 90 odstotkih. "Mislim, da rezultat ni slab," je ocenil. V Sloveniji je sedaj na voljo okoli 33.000 javnih najemnih stanovanj.