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Slovenija

Janša zanikal nove položnice za Jek2: Ne potrebujemo novega davka

Ljubljana, 04. 11. 2026 13.35 pred 1 uro 1 min branja 25

Avtor:
A.K. STA
Gorvodna lokacija JEK 2

Za gradnjo jedrske elektrarne so na voljo ugodni viri financiranja, zato niso potrebni nobeni novi davki, ki bi dodatno obremenili proračune gospodinjstev, je ob robu vladnega obiska jugovzhodne regije povedal premier Janez Janša. Ob tem je prepričan, da je jedrska energija trenutno edini znani vir, ki lahko Evropi omogoči zeleni prehod.

Kot je dejal predsednik vlade, je bila največja napaka pred dvema desetletjema, ko je Evropa pri svojih načrtih za elektrifikacijo in zeleni prehod jedrsko energijo umestila med probleme, namesto med rešitve, čeprav je jasno, da brez nje ne more biti energetsko samozadostna.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: AP

"Evropske banke zato niso več kreditirale vlaganj v jedrsko energijo, nekatere države članice, recimo Nemčija, so celo zapirale nove nuklearne elektrarne, hkrati pa gradile plinovode do ruskih virov plina. Namesto, da bi šli v smeri večje samozadostnost Evrope, smo postali dodatno odvisni od ruskih energentov, hkrati pa smo subvencionirali nakup kitajskih električnih avtomobilov," je dejal Janša.

Danes jedrska energija po njegovem ni več del problema, pač pa del rešitve, to pa pomeni, da so na voljo ugodni viri financiranja evropskih, komercialnih bank, zato po njegovem dodatno kratko ali dolgoročno obremenjevanje gospodinjstev ni potrebno.

S tem se je premier odzval na študijo ekonomista Jožeta P. Damjana, ki se je izračunov financiranja drugega bloka nuklearke lotil na pobudo gospodarstvenikov, ki podpirajo projekt. Kot enega od modelov financiranja je omenil možnost, po kateri bi se v financiranje poleg države vključila tudi domača in tuja podjetja, gospodinjstva prek posebnega prispevka na položnicah in slovenske sosede.

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KOMENTARJI25

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Nidami
04. 11. 2026 14.44
Proti vsemu in ,da se vrne nazaj tudi stranka modernega centra Miro Cerarja.
Odgovori
-1
0 1
Jožajoža
04. 11. 2026 14.43
Janša je grobar slovenstva je samo voden od tujih obveščevalnih služb
Odgovori
-1
0 1
Nidami
04. 11. 2026 14.43
Hočemo nazaj Robija in drva za peč .
Odgovori
0 0
thedino
04. 11. 2026 14.42
Torej zgradimo jek2. Električna energija se prodaja na povezanem evropskem trgu. Če proizvajalec lahko elektriko proda v Avstrijo, Italijo ali na Hrvaško po višji ceni, ima ekonomski interes, da jo proda tja. In potem Slovencelni kupimo dražjo od drugje. To se dejansko dogaja. Kje je smisel ?
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0 0
grumf
04. 11. 2026 14.39
Neki mormo vedet: 10.000€ na prebivalca bo koštal ta projekt (vsaj). 4 člansko družino - 40.000€. ... da bomo potem lahko kupovali drago elektriko?
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0 0
misterbin
04. 11. 2026 14.38
Res še to bomo državljani plačevali gradnjo elektrarne ? Plačujemo vsiljeno RTV ,plačujemo obvezno zavarovanje ( prej prostovoljno ) od 1.07.2025 plačujemo brez vezni DSO .Kaj še bomo plačevali ? Elektrarne ne rabimo je atomska bomba .Kaj bomo imeli državljani od tega da bomo na silo plačevali gradnjo ?
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-1
0 1
Japa Jade
04. 11. 2026 14.48
Mister, če ne razumeš pomena nacionalne RTV, zdravstvenega zavarovanja, DSO prispevka, potem ti ni pomoči.
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0 0
SDS_je_poden
04. 11. 2026 14.36
Dejstvo je, da z prihodom električnih vozil rabimo večje proizvodne kapacitete. Najhitreje se to poveča z jedrsko elektrarno. Žal pa pri nas še ni bilo projekta, kjer se politika in izvajalci ne bi omastili z proračunskimi sredstvi preko aneksov in posli pod mizo. Zaupanja naroda v te kleptomane preprosto ni več.
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0 0
Slovenska pomlad
04. 11. 2026 14.36
Ne potrebujemo Jek 2,sploh pa ne,da ti janšistični lopovi pobirajo provizije
Odgovori
+0
2 2
jajek
04. 11. 2026 14.30
Kaj pri nas lahko kateri pride na oblast uvede davek. Lepo je v tej deželi biti pri koritu.
Odgovori
+0
2 2
Slavko BabIč
04. 11. 2026 14.30
Največji koruptivni projekt od osamosvojitve naprej!
Odgovori
+2
4 2
geemale
04. 11. 2026 14.26
... ne potrebujemo niti JEK2.... niti Vrtovca, še manj Janšo
Odgovori
+2
4 2
kakorkoliže
04. 11. 2026 14.22
Slovenija ne potrebuje tako finančno megalomanskega enegetskega projekta.
Odgovori
+1
3 2
lakala28
04. 11. 2026 14.20
Ta projekt je edaleč od ugodne rešitve, čeprav jedrska energija to je. Po moje je precej boljša varianta več manjših reaktorjev. Manjša moč, manjši problem in manjše kapacitete s hlajenjem.
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+3
4 1
kakorkoliže
04. 11. 2026 14.01
Ugodno finaciranje? Že danes Slovenija krpa svoj dolg tako, da se dodatno zadolžuje.
Odgovori
+9
9 0
hobotnica1
04. 11. 2026 13.55
Damjan je naredil projeckijo “samoprispevka” kot smo ga včasih plačevali za graditev šol, vrtcev itd., enkrat letno smo plačevali obvezno “samoprispevek” , ki so ga potem po nekem ključu razdelili med republikami Jugoslavije.
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+6
7 1
Sirhakel77
04. 11. 2026 14.42
To v SFRJ ni bil noben samoprispevek ampak so bile kar po direktivi uvedene delovne sobote.
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+1
1 0
mali.mato
04. 11. 2026 13.52
Spet se je izkazalo, da mediji skušajo ustvarjati afere iz niča.
Odgovori
-5
5 10
FERDO9
04. 11. 2026 13.51
Vrtovec tako - Janšari tako! Se vidi da so usklajeni full! Predlog Damjana je pa itak, kot bi ga pes na repu prinesel. Vsi bi plačevali - vložek pa bi se povrnil čez 30 let. Tudi tistemu, ki je sedaj star 75 let!
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+12
12 0
BBcc
04. 11. 2026 13.43
Seveda ne. Bo naslednja vlada krpala proracun. Ali klicala trojko. Kaj pa to Jansa briga.
Odgovori
+10
13 3
Vera in Bog
04. 11. 2026 13.41
Bravo JJ vsaj to
Odgovori
-6
5 11
Slavko BabIč
04. 11. 2026 14.13
Plešasta sramota, skupaj s teboj 140 trol v klejti!
Odgovori
+4
5 1
Nace Štremljasti
04. 11. 2026 14.19
vera in bog,pokliči še zoreta,sajeta,pampeža v vatikan,pa naj oni nekaj darujejo za slovenijo,kjer naše oprane o**ce vvdako nedeljo dajejo dnar za te farške osebke,ki ga nato pošiljajo v vatikan sramota ane,ampak ovce so zato da se jih pase,molze,ter strižeeee,to desnuhi dokler boste imeli vodljive ter neobveščene državljane bo tako
Odgovori
+4
4 0
geemale
04. 11. 2026 14.27
Boga ni...
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
04. 11. 2026 14.27
Ko bi ti vedel komu daješ denar bi ga z veseljem dal
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-2
0 2
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