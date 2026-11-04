Janša zanikal nove položnice za Jek2: Ne potrebujemo novega davka

Kot je dejal predsednik vlade, je bila največja napaka pred dvema desetletjema, ko je Evropa pri svojih načrtih za elektrifikacijo in zeleni prehod jedrsko energijo umestila med probleme, namesto med rešitve, čeprav je jasno, da brez nje ne more biti energetsko samozadostna.

"Evropske banke zato niso več kreditirale vlaganj v jedrsko energijo, nekatere države članice, recimo Nemčija, so celo zapirale nove nuklearne elektrarne, hkrati pa gradile plinovode do ruskih virov plina. Namesto, da bi šli v smeri večje samozadostnost Evrope, smo postali dodatno odvisni od ruskih energentov, hkrati pa smo subvencionirali nakup kitajskih električnih avtomobilov," je dejal Janša.

Danes jedrska energija po njegovem ni več del problema, pač pa del rešitve, to pa pomeni, da so na voljo ugodni viri financiranja evropskih, komercialnih bank, zato po njegovem dodatno kratko ali dolgoročno obremenjevanje gospodinjstev ni potrebno.

S tem se je premier odzval na študijo ekonomista Jožeta P. Damjana, ki se je izračunov financiranja drugega bloka nuklearke lotil na pobudo gospodarstvenikov, ki podpirajo projekt. Kot enega od modelov financiranja je omenil možnost, po kateri bi se v financiranje poleg države vključila tudi domača in tuja podjetja, gospodinjstva prek posebnega prispevka na položnicah in slovenske sosede.