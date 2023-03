Hojs: Gre za okolju škodljiv projekt. Janković: Gre za politično igro

Odbora DZ za notranje zadeve in za infrastrukturo sta na zahtevo poslanske skupine SDS danes razpravljala o dogajanju v zvezi z gradnjo kanala C0. V opoziciji so opozarjali, da gradnjo spremljajo nedopustne kršitve zakonodaje in človekovih pravic. Kritikam so se pridružili tudi v Levici, a SDS s pobudo za zadržanje gradnje kljub temu ni uspela.

Kot je izpostavila Anja Bah Žibert (SDS), kanalizacijski kanal C0 predstavlja ogromno tveganje za pitno vodo na območju Ljubljane. "Gre za tempirano ekološko bombo, saj je ogrožena pitna voda za 300.000 in več prebivalcev," je dejala.

Skupaj z drugimi člani odbora iz vrst opozicije je županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću očitala, da dela izvajajo brez nekaterih dovoljenj. "Toliko nepravilnosti, kot se dogaja na tem projektu, doslej ni bilo še nikjer," je izpostavil Aleksander Reberšek (NSi).

Nič manj sporno ni po besedah poslanca SDS Branka Grimsa ravnanje policije, ki je v sodelovanju z najeto varnostno službo zaščitila kršitelje zakonodaje in ne lastnikov zemljišč. Prepričan je, da bi Evropsko sodišče za človekove pravice pritrdilo slednjim.

Kritikom projekta se je pridružila tudi Nataša Sukič iz vladne stranke Levica. Kot je dejala, v Levici že dolgo opozarjajo na problematiko ogrožanja ljubljanskega vodonosnika. "Človek se vpraša, kako je mogoče, da se takšni projekti umeščajo na tako neprimerna območja," je dejala.

Poslanka Svobode ter predsednica odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič je kritike zavrnila. Koalicija je zavezana varstvu okolja, a tudi upoštevanju ugotovitev pristojnih institucij. Te omenjenih kršitev doslej niso zaznale, je poudarila.

Njena strankarska kolegica ter predsednica odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Tereza Novak je dodala, da ne želijo braniti Jankovića, temveč le zavrniti neresnične navedbe.

V SDS so med drugim predlagali, da odbora vlado in policijo pozoveta, naj v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0, preverita pravilnost ravnanja policije glede uporabe prisilnih sredstev.

"Poleg tega predlagamo, da odbora pozoveta vlado, ministrstvo za naravne vire in prostor ter policijo, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi veljavnih pravnih sredstev nemudoma sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku," je poudarila Bah Žibert.

Člani odborov so ta dva predloga sklepov zavrnili. Podprli pa so sklep, s katerim odbora pozivata inšpektorata za naravne vire in prostor ter za okolje, podnebje in energijo, da v zvezi s kanalom C0 nemudoma ukrepata v okviru svojih pristojnosti in pooblastil.

Na predlog koalicije so poleg tega sklenili predlagati vključenim v projekt, da v najkrajšem času preverijo del projektne dokumentacije, ki se med drugim nanaša na pridobljeno pravico graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine, in tako razčistijo nesoglasja glede posegov v zasebno lastnino.