Gradnja kanalizacije: lastniki znova protestirali, posredovala Policija

Na Ježici, kjer Mestna občina Ljubljana gradi kanalizacijski kanal C0, se je zgodil incident. Nekateri lastniki sosednjih zemljišč so znova glasno protestirali proti zakoličenju novega odseka trase, policisti pa so skušali izprazniti območje. Pri tem so enega od protestnikov pridržali. Ker se je upiral pridržanju, so policisti uporabili prisilna sredstva in ga zvezali.

Mestna občina Ljubljana je 23. novembra nadaljevala z deli na povezovalnem kanalu C0 na trasi Brod–Ježica, kjer je bila gradnja od aprila 2020 zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča in tudi fizičnega oviranja izvajalca s strani lastnikov sosednjih zemljišč na tem območju večkrat prekinjena in nato zaustavljena. Nekateri lastniki zemljišč ob trasi gradnji nasprotujejo, saj so prepričani, da bi gradnja kanalizacije uničila pitno vodo. V ponedeljek so geodetu preprečili zakoličenje novega dela trase, danes, ko se je geodet vrnil, pa so znova protestirali. Kljub pozivom, naj se lastniki umaknejo, policisti niso uspeli izprazniti območja. V nadaljevanju so enega od protestnikov pridržali in odpeljali na policijsko postajo.

Enega od lastnikov so pridržali FOTO: POP TV

Ker se je moški upiral pridržanju, so policisti uporabili prisilna sredstva. Položili so ga na tla in ga zvezali. Kasneje so se strasti umirile, lastniki pa so zapustili območje.

