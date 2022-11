Gradnja kanalizacije se nadaljuje, okoliški prebivalci ogorčeni

Napoved ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da bo le nekaj dni po volitvah nadaljeval z gradnjo kanalizacijskega kanala na vodovarstvenem območju, se je uresničila. Tudi tokrat ni šlo brez nasprotovanja lastnikov zemljišč. Policisti, varnostniki in mestni redarji so zato zaprli cesto in jim onemogočili dostop do zemljišč. Okoliški prebivalci so ogorčeni, pravijo, da gre za zlorabo Policije. Na občini pa zagotavljajo, da imajo vso potrebno dokumentacijo in pravno podlago za nadaljevanje del.