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Slovenija

Gradnja krožišča povzročila prometni kolaps

Izola / Piran, 05. 10. 2026 20.12 pred 6 urami 1 min branja 2

Avtor:
Jaka Vran
Gradnja krožišča nad Izolo

Čeprav je direkcija za infrastrukturo prestavila gradnjo krožišča na Belvederu nad Izolo na konec turistične sezone, je ta vseeno povzročila prometni kolaps na glavni prometnici proti Piranu. Ker promet poteka izmenično enosmerno, nastajajo tudi večkilometrske kolone. Domačini so zaradi slabe pretočnosti in gneče že precej razburjeni, občina Piran in tamkajšnji zdravstveni dom pa sta zaradi slabe dostopnosti do bolnišnice Izola celo podaljšali delovanje nujne medicinske pomoči, ki sicer deluje v času turistične sezone.

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KOMENTARJI2

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motorka57
05. 10. 2026 20.17
...danes šel tam mimo, ma to je za po....dit. Nazadnje sem bil tam konec maja, ki pa je bila asfaltirana le polovica tega krožišča, pa ne moreš verjet, kaj so počeli 4 mesece....
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+1
1 0
Kod.
05. 10. 2026 20.35
Saj ti lepo piše zgoraj da so prestavili gradnjo na konec turistične sezone😁
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