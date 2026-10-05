Slovenija
Gradnja krožišča povzročila prometni kolaps
Čeprav je direkcija za infrastrukturo prestavila gradnjo krožišča na Belvederu nad Izolo na konec turistične sezone, je ta vseeno povzročila prometni kolaps na glavni prometnici proti Piranu. Ker promet poteka izmenično enosmerno, nastajajo tudi večkilometrske kolone. Domačini so zaradi slabe pretočnosti in gneče že precej razburjeni, občina Piran in tamkajšnji zdravstveni dom pa sta zaradi slabe dostopnosti do bolnišnice Izola celo podaljšali delovanje nujne medicinske pomoči, ki sicer deluje v času turistične sezone.
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