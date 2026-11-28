Kristina Modic, izvršna direktorica slovenskega združenja bolnikov z limfom in levkemijo, je pred 20 leti zbolela za rakom, diagnosticirali so ji limfom. "Stara sem bila 33 let, na vrhu načrtovanja življenja, in je to en velik šok. Ampak potem nekako bolezen sprejmeš."

Zaradi svoje izkušnje lažje razume druge onkološke bolnike. Kot pravi, ni prav, da so prav oni tarča političnih igric. "Ni v redu, ker za nekoga, ki se bori za svoje življenje, pomeni res veliko stisko. To vidimo po odzivih, ko jih je strah, da so negotovi zaradi izjav v medijih."

"Potrebno je pomiriti ljudi, nič se ne bo poslabšalo, nič se ne bo spremenilo," pa pravi minister Tadej Ostrc. Zdravstveni minister zagotavlja, da onkološki inštitut bo.

4. 1. 2027 se začnejo postopki za gradnjo. Ta naj bi trajala nekaj let, kje točno, še ni znano. "Ena izmed lokacij, ki bo lahko služila že v vmesnem času, je tudi lokacija na Povšetovi. Ena izmed lokacij za nov onkološki inštitut je pa tudi zraven psihiatrične klinike, na Polju, tam je zraven avtoceste, tam bodo parkirišča," je povedal minister.

"Veste, to so ljudje, ki s svojim zdravljenjem ne morejo čakat. Če jaz zbolim za rakom, meni izjava ministra, da bo nov onkološki inštitut, ne pomeni prav veliko. Jaz morem imet dostop do dostojnega zdravljenja, ko sem bolana, ko zbolim," pravi predsednica Društva onkoloških bolnikov Ana Žličar.

Tako kritična pa je predsednica društva onkoloških bolnikov, ki meni, da gradnja načrtovanih novih prostorov ne bi smela biti ustavljena. "Čas, ko se išče nova rešitev, naj ljudje dočakajo v nekih bolj normalnih razmerah. To, da nekdo reče, da rabijo 15.000 kvadratnih metorv, pa jih imajo na voljo devet in zato bodo vse ustavili, to je zame absolutno nerazumljivo."

Kot še dodaja Žličar, si želi, da bi bi v ponedeljek na sestanku predvsem pregledali, kaj je bilo do sedaj narejeno in kako izboljšati pogoje zdravljenja za onkološke bolnike.