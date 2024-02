Gradnja novega zapora: kupi materiala končali pred vrati domačinov

Na okoljskem inšpektoratu so v postopku, ki so ga začeli konec avgusta, ugotovili, da so bili odpadki skladiščeni na nedovoljenem zemljišču, zato so z uredbo kršitelju prepovedali nadaljnje odlaganje. Podjetju so odredili tudi, da do 4. marca letos z zemljišča odstrani vse do tedaj nezakonito odložene odpadke. A namesto da bi se kup manjšal, se je ta z enega mesta razširil še čez cesto.