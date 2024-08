Gradnja NUK II: začetek del za arheološka izkopavanja

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je pozdravil začetek del: "Slovenija potrebuje in si zasluži NUK II. To ne bo le knjižnica, temveč javni univerzitetni prostor povezovanja znanosti, inovativnosti in kulture. Četudi se je začetek arheoloških izkopavanj nekoliko zamaknil, na projektu ves čas intenzivno delamo in tako bo tudi vnaprej. Odločeni smo, da po 40 letih NUK II postane resničnost."

Podjetje Riko bo na delu zemljišča, namenjenega gradnji NUK II, kjer doslej še niso bila izvedena arheološka izkopavanja, pripravilo teren za raziskave. Arheološka izkopavanja bo izvedel Center za preventivno arheologijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Vzporedno bodo potekala tudi dela za pripravo vrtin za toplotne črpalke, ki jih bo izvedlo podjetje Geo-Hidro, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Zadovoljstvo je izrazila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko: "Projekt gradnje NUK II je eden od tistih projektov, ki stoji že več desetletij in za katerega smo odločeni, da ga bomo premaknili naprej. Nova knjižnica in študijski center sta zaznamovana z mislijo na dostopnost in širjenje znanja, pa tudi kulturnih vsebin ter razvoja knjižničarstva v Sloveniji. Arheološke raziskave na območju NUK II, ki jih vodi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so pomembne, saj odkritja na tem območju prinašajo dragocen vpogled v zgodovino in bogatijo našo skupno identiteto. Del arheoloških izkopavanj bo tudi pomembno vključen v samo arhitekturo nove nacionalne knjižnice."

Načrt za NUK II je delo arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti, ki je bil izbran na javnem arhitekturnem natečaju. NUK II bo večnamensko središče za vse generacije, opremljen bo s sodobno tehnologijo, posebna nočna čitalnica bo na voljo 24 ur na dan, uporabnicam in uporabnikom bodo na voljo individualne študijske celice, računalniške učilnice, projektne sobe, ustvarjalnice, dvorane za predstavitve in strokovna srečanja, sobe za delavnice, prostori za delo študijskih skupin in družabni prostor.