Gradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov naj bi končno stekla

Pri projektu gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem so v zadnji fazi pridobivanja potrebne dokumentacije in izbora izvajalcev. Presoja vplivov na okolje je končana, okoljevarstveno soglasje je pravnomočno, gradbeno dovoljenje pričakujejo v kratkem. Gradnja naj bi stekla v začetku prihodnjega leta.

Po letos opravljeni reviziji naložbenega programa naj bi bil projekt za desetino dražji od prvotno predvidenega zneska. Investicijsko vrednost so ocenili na 194 milijonov evrov. Ta znesek vključuje tudi odškodnino za omejeno rabo prostora med izvedbo naložbe, ki bo šla Občini Krško, je direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Sandi Viršek medijem nedavno povedal v Krškem. Denar za izvedbo naložbe je sicer v celoti zagotovljen v skladu za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (Nek). Izvajalca naj bi izbrali še letos, gradnja pa naj bi vzela slaba tri leta. Začetek poskusnega obratovanja pričakujejo konec leta 2023 ali v začetku leta 2024, je dodal. icon-expand NEK Krško FOTO: AP Zgradili bodo tehnološko in upravno-servisno zgradbo ter 55 metrov globok in dobrih 27 metrov širok odlagalni okrogli silos. Vanj bodo odlagali odpadke pretežno iz Neka. Ti naj bi zasedli približno 93 odstotkov razpoložljivega prostora. Preostanek bo namenjen odlaganju odpadkov t. i. malih povzročiteljev. Gre za tovrstne odpadke slovenskih bolnišnic, industrije in raziskovalnih ustanov, ki jih zdaj skladiščijo v Brinju pri Ljubljani, je pojasnil direktor ARAO. Nizko- in srednjeradioaktivne odpadke bodo zlagali v betonske zabojnike. V silosu bo prostora za 990 zabojnikov, kar naj bi med drugim zadostovalo za slovensko polovico vseh odpadkov iz proizvodnje Neka ter za polovico odpadkov, ki bodo nastali pri razgradnji krške nuklearke, je še navedel Viršek. Projekt NSRAO so sicer potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati leta 2020. Omenjene odpadke zdaj skladiščijo v krški nuklearki.