Gradnja odvodnika v Solkanu povzroča neznosne razmere za stanovalce

Prebivalci Solkana, ki živijo ob ulici, ki vodi proti reki Soči, so že pol leta sredi gradbišča odvodnika, ki naj bi rešil težave s poplavljanjem. Razmere so, kot pravijo, vse bolj neznosne – zaradi vsakodnevnega hrupa, ki traja od šestih zjutraj do desetih zvečer, tudi ob koncu tedna, zaradi prahu, ki prekriva njihove poljščine, in tresljajev, zaradi katerih pokajo njihove hiše. Sodu pa so izbili dno trije agregati, ki so jih v soboto postavili v neposredni bližini hiš.