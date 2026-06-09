Gradnja odvodnika v Solkanu se nadaljuje s polno paro in hrupom

V Solkanu med železnico in stanovanjskim naseljem že pol leta poteka gradnja 24-milijonov evrov vrednega odvodnika, ki bo preprečil poplavljanje Nove Gorice. Financira jo Direkcija za vode, izvaja pa podjetje Gitri. Domačini že več mesecev živijo sredi gradbišča, kot smo poročali pretekli teden. Stanovalce je naša ekipa ponovno obiskala in preverila, ali so odgovorni storili kaj, da bi bil hrup treh agregatov tik ob hišah in seperatorjev bolj znosen?