Gradnja tretje razvojne osi teče prepočasi

So odločevalci obljubljali in držali figo v žepu? Tako se tudi po pred letom in pol zasajeni prvi lopati sprašujejo Korošci. Gradnja tretje razvojne osi, ki jo Koroški, predvsem v predvolilnih obdobjih, zelo rada napoveduje politika, teče počasi. Na večini odsekov, kjer naj bi tekla 30 kilometrov dolga trasa, se dela sploh še niso začela. Tako je že danes bolj ali manj jasno, da so zagotovila Darsa, da bo Slovenj Gradec že čez dobra tri leta povezan s štajersko avtocesto, neuresničljiva.