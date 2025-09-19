Grafiti proti županu Marku Matajurcu v Kobaridu

Ponoči so neznanci po Kobaridu in v Trnovem ob Soči napisali več grafitov, uperjenih proti kobariškemu županu Marku Matajurcu. Policija prijave zoper neznance še ni prejela, župan pa ugiba, da so grafiti posledica dviga cen za plovbo po reki Soči. V Kobaridu takšnih dejanj niso vajeni. In kaj bo zdaj storil župan?