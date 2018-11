Izzivalni podvigi grafitarjev nekatere spravljajo v slabo voljo

Znotraj grafitarske subkulture vrednost grafita poleg zahtevnosti izdelave in končne podobe določata tudi stopnja nevarnosti in težavnost okoliščin, v katerih je nastal. Eno najbolj izzivalnih in zahtevnih dejanj, ki grafitarjem prinese tudi največji prestiž, je grafitiranje po vlakih. Na drugi strani pa seveda Slovenske železnice nad njihovimi podvigi niti slučajno niso navdušene; stroški za odstranjevanje grafitov se lahko merijo celo v stotisočih evrih.