Grah Lazarjeva ne bo reševala zaostankov v Tacnu, saj odhaja na Pošto

Potem ko je bila Petra Grah Lazar razrešena z mesta direktorice NPU in premeščena v tacenske pisarne, kjer naj bi se ukvarjala z zaostanki, sedaj odhaja na povsem drugo delovno mesto. Z začetkom avgusta se bo zaposlila pri Pošti Slovenije. Njeno delovno mesto bo strokovni koordinator-specialist I. Toda njena zgodba s Policijo še vedno ni zaključena. Tam so namreč še vedno v teku postopki, ki analizirajo (ne)uspešnost njenega dela na čelu NPU.

Petra Grah Lazar je bila z mesta direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada razrešena konec junija. Na svojem novem delovnem mestu v Policiji bi se, skupaj z Igorjem Lambergerjem, ukvarjala s področjem reševanja zaostankov pri preiskovanju kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarske kriminalitete na policijskih upravah, in glede na ugotovitve pripravljala strategije za njihovo odpravo. Tega Grah Lazarjeva očitno ne bo počela, saj odhaja v novo službo. Delovno mesto pa jo čaka na Pošti Slovenije, kjer so zaključili zaposlitveni postopek, so nam odgovorili in potrdili informacije, da se bo nekdanja direktorica NPU zaposlila pri njih, v OE Korporativna integriteta, in sicer na delovnem mestu strokovni koordinator-specialist I.

icon-expand Boštjan Lindav FOTO: Luka Kotnik

Ne glede na to pa se na Policiji nadaljujejo postopki, ki analizirajo njeno delo, ko je bila na čelu NPU. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav je že takoj na začetku svojega mandata odredil nadzor nad dogajanjem na NPU v času vodenja Grah Lazarjeve. Kot je v pogovoru za 24ur.com dejal direktor uprave kriminalistične policije David Antolovič, je strokovni nadzor nad delom NPU že zaključen, v teku pa je postopek odprave pomanjkljivosti in nepravilnosti. "Izvajajo se še določeni drugi ukrepi, končne odločitve pa bodo v pristojnosti v. d. generalnega direktorja Policije, če bodo razlogi za to. Sam sem mnenja, da je bil takšen nadzor nujen, da se pridobi odgovore na vsa ta vprašanja, ki so se pojavila tako v notranji kot zunanji javnosti, in to bo tudi osnova za ponovno vzpostavitev zaupanja v strokovno in neodvisno delo urada, ki je bilo v zadnjih dveh letih popolnoma porušeno." Grah Lazarjeva je bila sicer deležna kritik zaradi slabih rezultatov na področju preiskovanja gospodarskega kriminala. V letu 2021 je bilo namreč od 142 s kazensko ovadbo ugotovljenih kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete ugotovljenih le 31 kaznivih dejanj, kar je bil najslabši rezultat dela NPU na tem področju od njegove ustanovitve. Branila se je z izjavami, da je NPU v letu 2021 izvedel rekordno število hišnih preiskav s področja gospodarskega kriminala ter da so obravnavali 189 kaznivih dejanj, kar naj bi bilo po njenih besedah skoraj največ doslej. Antolovič je njeno interpretacijo statistike označil za zavajajočo in "v določenem delu celo neresnično". "Nekdanja direktorica NPU je svoj slabi rezultat dela skrivala z izpostavljanjem dela na področju organizirane kriminalitete."