Grah Whatmough predlaga razrešitev direktorice TVS

Natalija Gorščak je pojasnila, da je prejela predlog za razrešitev, ima pa možnost zagovora oziroma "ukrepanja v zvezi s tem". O vsebini predloga za razrešitev še ni želela govoriti. Je pa poudarila, da je za presojo o njeni razrešitvi pristojen programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Ker je prepričana, da svoje delo dobro opravlja, ne namerava odstopiti: "Nikoli nisem bila tu zaradi položaja, ampak zato, ker zelo rada delam na televiziji in me to delo izjemno zanima," je dejala.

Kot je dodala, je tudi mednarodno zelo dejavna, med drugim je izvoljena podpredsednica televizijskega komiteja pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU).

Direktorica TVS je Gorščakova postala marca 2019

Pred tem je to delo opravljala kot vršilka dolžnosti. V začetku letošnjega leta se je potegovala za položaj generalne direktorice RTVS, a je aktualni generalni direktor v drugem krogu prejel večjo podporo programskih svetnikov.