Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Grah: Srčno upam, da Demokrati ne gredo po Virantovi poti

Ljubljana, 16. 04. 2026 22.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.S.
Matej Grah

Ali smo res zelo blizu četrti vladi Janeza Janše, kot pravi Žan Mahnič? Tudi v Levici in Socialnih demokratih optimizma ni, medtem ko v Golobovi Svobodi še vedno iščejo rešitve. Na pogajanja so znova povabili Demokrate, ki se, kot trdijo, na klice in uradna povabila ne odzivajo. Kako jih nameravajo dobiti na svojo stran, kaj jim ponujajo? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost generalni sekretar Svoboda Matej Grah.

"Jaz srčno upam, da Demokrati ne gredo po Virantovi poti, čeprav je petkovo glasovanje ravno kazalo na to," je uvodoma dejal Matej Grah. Za nadaljnja pogajanja so v Svobodi pripravili vsebinski dokument s tremi ključnimi točkami, je povedal. To so gospodarstvo z razbremenitvijo dela, zdravstvena reforma ter boj proti korupciji.

"Upam, da bomo našli pot, da bodo dvignili telefon in se bomo usedli za skupno mizo," je izpostavil. 

Pogajalsko skupino na strani Svobode bo vodil Klemen Boštjančič, predloge pa bi predstavili ne le predsedniku stranke Anžetu Logarju, temveč tudi poslancem in članom stranke. "Želimo si, da je ta sestava ta pogajalska skupina širša," je poudaril Grah in potegnil vzporednico s pogajanji z Levico in SD leta 2022.

Robert Golob ostaja edini kandidat Svobode za mandatarja, dodaja Grah. "Svoboda je te volitve zmagala z dr. Robertom Golobom in tako bo tudi ostalo."

V pogovoru je beseda nanesla tudi na Zorana Stevanovića in stranko Resnica. "Zadnja njegova teza je, da v koalicijo ne bo šel, ne z Golobom ne z Janšo," je povedal Grah. 

Na vprašanje, do kdaj nameravajo vztrajati, je Grah odgovoril, da bodo vztrajali do konca, dokler ne bo potrjen mandatar v državnem zboru. "V tem trenutku pa si predvsem želimo, da se pogovarjamo o vsebini," je zaključil. 

Vabilo v oddajo smo poslali tudi Demokratom Anžeta Logarja, a se na naše povabilo niso odzvali.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
gibanje svoboda demokrati matej grah

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641