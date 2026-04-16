Grah: Srčno upam, da Demokrati ne gredo po Virantovi poti

"Jaz srčno upam, da Demokrati ne gredo po Virantovi poti, čeprav je petkovo glasovanje ravno kazalo na to," je uvodoma dejal Matej Grah. Za nadaljnja pogajanja so v Svobodi pripravili vsebinski dokument s tremi ključnimi točkami, je povedal. To so gospodarstvo z razbremenitvijo dela, zdravstvena reforma ter boj proti korupciji.

"Upam, da bomo našli pot, da bodo dvignili telefon in se bomo usedli za skupno mizo," je izpostavil.

Pogajalsko skupino na strani Svobode bo vodil Klemen Boštjančič, predloge pa bi predstavili ne le predsedniku stranke Anžetu Logarju, temveč tudi poslancem in članom stranke. "Želimo si, da je ta sestava ta pogajalska skupina širša," je poudaril Grah in potegnil vzporednico s pogajanji z Levico in SD leta 2022.

Robert Golob ostaja edini kandidat Svobode za mandatarja, dodaja Grah. "Svoboda je te volitve zmagala z dr. Robertom Golobom in tako bo tudi ostalo."

V pogovoru je beseda nanesla tudi na Zorana Stevanovića in stranko Resnica. "Zadnja njegova teza je, da v koalicijo ne bo šel, ne z Golobom ne z Janšo," je povedal Grah.

Na vprašanje, do kdaj nameravajo vztrajati, je Grah odgovoril, da bodo vztrajali do konca, dokler ne bo potrjen mandatar v državnem zboru. "V tem trenutku pa si predvsem želimo, da se pogovarjamo o vsebini," je zaključil.

Vabilo v oddajo smo poslali tudi Demokratom Anžeta Logarja, a se na naše povabilo niso odzvali.