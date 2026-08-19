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Gran Canaria ali Tenerife?

Ljubljana, 19. 08. 2026 00.15 pred 2 urama 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
GCIT

Dva otoka večne pomladi, med katerima je težko izbrati.

Ko se pri nas začnejo hladnejši dnevi, na Kanarskih otokih še vedno diši po poletju. Sonce prijetno greje, Atlantik vabi k dolgim sprehodom ob obali, življenje pa teče nekoliko počasneje in bolj brezskrbno. Če želite podaljšati poletje, lahko od oktobra dalje z nami poletite direktno iz Ljubljane na Gran Canario ali Tenerife. Pripravili smo počitnice v izbranih hotelih in vodena potovanja za vse, ki želite otoka doživeti nekoliko bolj od blizu in z našimi izkušenimi vodniki. Posebne ponudbe najdete tudi za družine.

Toda kateri španski otok izbrati?

Oba otoka navdušita s soncem, osupljivo naravo in neštetimi možnostmi za doživetja, a vsak pripoveduje povsem svojo zgodbo.

GCIT

GRAN CANARIA, otok tisočerih obrazov

Gran Canaria navduši z dolgimi plažami, sipinami Maspalomasa, slikovitimi kraji in razgibano notranjostjo. Z nami jo lahko doživite na dva načina: na počitnicah ali vodenem potovanju.

Počitnice po vašem ritmu

Izbirate lahko med bogato ponudbo preverjenih hotelov in nastanitev, nato pa Gran Canario raziskujete po svoje. Z najetim avtomobilom se zapeljete do Puerto de Mogána, obmorskega kraja s pisanimi hišami in marino, obiščete Las Palmas, kjer se prepletata zgodovina in mestni utrip, ali pa se odpravite proti Roque Nublo, enemu najbolj prepoznavnih simbolov otoka s čudovitimi razgledi. Če vas bolj vleče na morje, vas čakajo deskanje, potapljanje, kajak in izleti z ladjico.

Vodeno potovanje

Če želite v osmih dneh doživeti čim več, se nam pridružite na vodenem potovanju z našim izkušenim vodnikom, ki Gran Canario odlično pozna. Obiščemo Puerto de Mogán, obmorsko mestece z marino, pisanimi hišami in kanali, zaradi katerih mu pravijo kanarske Benetke. V notranjosti otoka nas pričakata Tejeda in Fataga, gorski vasici, kjer začutimo bolj pristno Gran Canario in uživamo v čudovitih razgledih. V Las Palmasu odkrijemo mestni obraz otoka, kjer se prepletajo zgodovina, kolonialna arhitektura, živahne ulice in mestna plaža. Seveda ne izpustimo niti sipin Maspalomasa, enega najbolj prepoznavnih kotičkov otoka, kjer se zlati pesek skoraj dotakne modrine Atlantika. Mi poskrbimo za organizacijo, vi pa se prepustite razgledom, zgodbam in doživetjem.

GCIT

TENERIFE, kjer narava pokaže svojo moč

Tenerife navdušijo z vulkansko pokrajino, mogočnim Teidejem, visokimi klifi, zelenim severom in sončnim jugom. Z nami jih lahko doživite na dva načina: na počitnicah ali vodenem potovanju.

Počitnice po vašem ritmu

Izbirate lahko med preverjenimi hoteli na jugu otoka, kjer vas čakajo priljubljena letovišča, plaže in veliko možnosti za aktivnosti. Z najetim avtomobilom se zapeljete proti Teideju, najvišjemu vrhu Španije, kjer imamo občutek, da smo pristali na drugem planetu. Nadaljujete lahko do Masce, majhne gorske vasice med strmimi pobočji, ali občudujete mogočne klife Los Gigantes, ki se dvigajo neposredno iz Atlantika. Če vas bolj vleče na morje, se odpravite na izlet z ladjico in opazovanje kitov ter delfinov, ljubitelje aktivnosti pa čakajo pohodništvo, kolesarjenje, deskanje, potapljanje in drugi vodni športi. Za družine priporočamo tudi Siam Park, enega najbolj znanih vodnih parkov na svetu, in Loro Parque, kjer lahko dan preživite med eksotičnimi živalmi in tropskim zelenjem. Tenerife so odlična izbira za vse, ki želite počitek ob morju kombinirati z izleti, zabavo in novimi doživetji.

Vodeno potovanje

Če želite Tenerife res doživeti, se nam pridružite na vodenem potovanju z našim izkušenim vodnikom. V osmih dneh spoznamo kar tri različne obraze otoka. Na zahodu nas čakajo mogočni Los Gigantes, slikovita Masca, vulkanski Garachico in znamenito zmajevo drevo v kraju Icod de los Vinos. V notranjosti otoka se odpravimo proti Teideju, kjer nas pričaka skoraj nezemeljska vulkanska pokrajina, na vzhodu pa obiščemo Santa Cruz, zlato plažo Las Teresitas in romarsko Candelario. Vmes ostane tudi dovolj časa za počitek ali dodatna doživetja. Po želji se lahko odpravimo na La Gomero, skočimo na Gran Canario, obiščemo Loro Parque ali Tenerife doživimo z morja na izletu s katamaranom.

GCIT

Če se ne morete odločiti med Gran Canario in Tenerifom, ju lahko z nami na vodenem potovanju doživite kar oba v enem potovanju.

ALI STE VEDELI?

GRAN CANARIA

Sipine Maspalomasa se premikajo. Veter jih počasi oblikuje in pomika od Playa del Inglés proti Maspalomasu.

Na Gran Canarii raste kava. V dolini Agaete jo gojijo že od 19. stoletja, danes pa velja za eno od posebnosti otoka.

Roque Nublo je 80 metrov visok vulkanski monolit in eden najbolj prepoznavnih naravnih simbolov Gran Canarie.

V Arucasu stoji ena najstarejših velikih destilarn ruma v Evropi, otok pa ima dolgo tradicijo pridelave sladkornega trsa in ruma

TENERIFE

Na Tenerifih lahko v enem dnevu doživimo ocean in skoraj marsovsko pokrajino. Od sončnih plaž na jugu se zapeljemo vse do vulkanskega sveta pod Teidejem.

Kite in delfine lahko opazujemo kar z ladjice ob otoku. Morje med Tenerifom in La Gomero velja za eno najbolj priljubljenih območij za takšna srečanja.

Tukaj raste znamenito zmajevo drevo, eden najbolj prepoznavnih simbolov Kanarskih otokov, ki ga obiščemo v kraju Icod de los Vinos.

Tenerife so raj tudi za družine. Siam Park poskrbi za vodni adrenalin, Loro Parque pa za cel dan med eksotičnimi živalmi in tropskim zelenjem.

Teide je najvišji vrh Španije in eden tistih krajev, kjer že sama vožnja do narodnega parka postane doživetje.


Naročnik oglasne vsebine je Turistična agencija Palma.

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