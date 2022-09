Gran Canaria od novembra do aprila – 30 % popust na first minute prijave

Gran Canaria je popolna destinacija za pobeg pred mrazom in snegom. Privoščite si počitnice na otoku večne pomladi, ki je raj za ljubitelje peščenih plaž, vodnih športov ter slikovite narave!

Kanarski otokiso zaradi prijetnih temperature in več kot 300 sončnih dni na leto priljubljena počitniška destinacija za vse, ki si želijo pozimi pobegniti na otoke večne pomladi. Pridružite se jim tudi vi in si privoščite počitnice na otoku Gran Canaria po posebnih first minute cenah ! Za raziskovanje čarobnih kotičkov Gran Canarie vam bo najbolj prav prišel avtomobil, ki ga je lahko najamete za precej ugodno ceno. Tedenski najem vozila srednjega razreda na Gran Canarii stane okrog 150 evrov, uredite pa ga bodisi sami, bodisi to nalogo zaupate izkušenim svetovalcem na Počitnice.si.

Z neodvisno spletno turistično agencijo za rezervacije počitnic in potovanj Počitnice.si lahko od novembra 2022 do marca 2023 direktno na Gran Canario poletite vsako sredo z Graza in vsako sredo ter petek iz Benetk (Trevisa)! Poleg prevoza je v paketne ponudbe počitnic na otoku Gran Canaria vključena še izbrana namestitev, ki je v celoti prilagojena vašim željam in potrebam. V pestri ponudbi imajo namreč vse od vrhunskih hotelov z izbrano storitvijo, pa do apartmajskih naselij z bazeni, ki omogočajo zgolj najem ali možnost polpenziona! Tako ste povsem neodvisni od preostalih gostov in si lahko počitnice oblikujete po svoji meri, kar je popolno zlasti za družine ter tiste, ki se radi samostojno potikajo po izbrani destinaciji.

Na jug otoka Gran Canaria po vitamin D in morske radosti Gran Canaria je tretji največji otok Kanarskih otokov in je znan po izjemni raznolikosti: robustne vulkanske vrhove v notranjosti obdajajo proti zahodu globoke soteske, proti severu zelena višavja, proti jugu in vzhodu pa suhe ravnice, ki jo obrobljajo široke plaže z belim peskom. In ravno jug Gran Canarie, ki je od letališča oddaljen približno 30 kilometrov, je najboljša izbira za preživljanje zimskih počitnic. Tu se namreč temperatura zraka giblje med 20 in 25 stopinj Celzija, kar je kot nalašč za sproščen dopust. Daleč največje turistično letovišče na tem delu otoka je Maspalomas, ki je znano po edinstvenih in izjemno fotogeničnih peščenih sipinah, pestri ponudbi turističnih namestitev ter eni najdaljših plaž na Gran Canarii Playa de Maspalomas. Na njeni promenadi boste našli številne moderne restavracije, kavarne in salone, zvečer pa tu glavno besedo prevzamejo bari in diskoteke, ki skrbijo za pestro in živahno nočno življenje.

Jug Gran Canarie je znan po osupljivih plažah ter živahnem morju, ki je zaradi pomoči vetra pravcati raj za deskarje, kajtarje in jadralce, na svoj račun pa pridejo tudi ljubitelji potapljanja in ribolova. Družine bodo zagotovo uživale v morskih radostih na 6 kilometrov dolgi beli peščeni plaži Meloneras, v kolikor pa bo morje preveč hladno, sta lahko odlična alternativa vodni park Maspalomas ter živalski vrt Palmitos Park. Ljubitelji poležavanja na plaži ter vodnih športov boste zagotovo obiskali še plaže Playa del Ingles, Playa de Amadores in Playa Taurito, zaliv Bahia Feliz ter mesto Puerto de Mogán, ki mu zaradi belih hišk, rečnih kanalov in romantičnih mostov številni pravijo tudi 'Benetke v malem'. Slikovita notranjost Gran Canarie nikogar ne pusti ravnodušnega Z juga Gran Canarie se proti notranjosti dviga gorata vulkanska notranjost otoka, posejana s tradicionalnimi vasicami in naravnimi pojavi, ki se jih vsekakor splača videti v živo. Po popoln razgled se lahko odpravite v vasico Tejeda, ki je znana po tipičnih belih fasadah in ponuja edinstven pogled na dve impozantni skali: Roque Nublo, najbolj znano 'vulkansko skalo' na otoku, ki je nastala zaradi vulkanske erupcije pred približno 4,5 milijona let in meri v višino kar 67 metrov, ter je predstavljala sveto ozemlje za Gvanče, in Roque Bentayga, drugo najbolj znano vulkansko skalo', ki poleg čudovitega razgleda ponuja še arheološki park.

