Gran Canaria: otok, ki osvoji vse čute

Ko se pri nas pojavita megla in mraz, Gran Canaria ostaja zvesta vzdevku – otok večne pomladi. S povprečno temperaturo okoli 24C, sinje modrim nebom in direktnimi leti iz Ljubljane je idealen pobeg na toplo. Otok, kjer se prepletata sprostitev in pustolovščina, je primeren za družine, pare, prijatelje, aktivne popotnike in gurmane.

6 razlogov, zakaj obiskati ta priljubljen španski otok

Plaže za vsak okus

Gran Canaria ponuja plaže za vsak okus – od urbanih s kavo in koktajlom na dosegu roke do skritih zalivov, kjer šumi le morje. Playa de Amadores očara z belo mivko, turkizno vodo in mirnim vzdušjem – popolno za sproščanje. Na jugu je Maspalomas z znamenitimi sipinami, idealna za dolge sprehode in nepozabne sončne zahode. Za pristno lokalno vzdušje je tu Las Canteras v Las Palmasu, ena najboljših urbanih plaž v Evropi, s promenado, bari in spektakularnimi sončnimi zahodi.

Morje ni le za kopanje

Otok je raj tudi z morske perspektive, ki združuje mir in adrenalin. Zaplujte s katamarani med delfine, raziščite pisan podvodni svet ali preprosto preživite sproščen dan ob veliki izbiri vodnih športov.

Od puščavskih sipin do zelenih vrhov

Gran Canaria ni le "še en španski otok". Je kontinent v malem, eksplozija barv, okusov in doživetij. Je kraj, kjer si v eni uri na tropski plaži, v naslednji uri pa obdan z vulkanskimi skalami in tišino borovega gozda. Gre za izkušnjo kontrastov, ki jih redko najdete na enem samem otoku.

Sprehod, ki zbistri glavo in pospeši srce

Gran Canaria nima veliko ravne površine. In to je njena prednost. Notranjost otoka ponuja gozdove, črne vulkanske formacije, kanjone in razglede, ki jemljejo sapo. Roque Nublo, ikonična skala sredi ničesar, je obisk, ki ga ne smete izpustiti. Pot do nje je razgibana, a primerna tudi za zmerno aktivne. Za bolj izkušene pohodnike Pico de las Nieves ponuja izziv in nagrado na vrhu: razgled čez oblake. Če si želite divjih poti, obiščite Barranco de Guayadeque ali Caldera de Bandama, kjer kanjoni in kraterji ustvarjajo občutek sprehoda po Marsu.

Okusi, ki ostanejo

Od ulične hrane na tržnici Mercado del Puerto v Las Palmasu do družinskih tavern v notranjosti otoka – Gran Canaria razvaja z lokalnimi okusi. Poskusite značilne papas arrugadas, majhne slane krompirčke, postrežene s tradicionalno kanarsko omako mojo, svežo ribo, kozji sir, vulkanska vina (Listán Negro) in sladice iz mandljev ali banan. Ni blišča, le pristna hrana za dušo.

Zabaviščni parki – za mlade in mlade po srcu

Največji vodni park na otoku, Aqualand Maspalomas, navduši z atrakcijami za vse generacije. Če si želite umirjen tempo, Palmitos Park ponuja živalske in botanične užitke, vključno z delfinskimi predstavami. Za popolno sprostitev pa obiščite Jardín Botánico Canario, največji botanični vrt v Španiji, kjer vas čakajo mir, senca in eksotične rastline, ki rastejo le tukaj.