V Kopru našli granato iz druge svetovne vojne

Granato so našli na območju med Bonifiko in Semedelo v Kopru. Našli so jo delavci med kopanjem, so nam potrdili na koprski policijski upravi. Območje so zavarovali do prihoda pirotehnikov. Ti so že na delu.

Previdno ob najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev

V Sloveniji sicer lahko najdemo veliko ostankov različnih neeksplodiranih ubojnih sredstev, kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Policija ob tem opozarja na veliko previdnost. "Ljubiteljskim zbiralcem in naključnim najditeljem še svetujemo, da se ob najdbi NUS ali predmetov, za katere sumijo, da gre za NUS, tem ne približujejo, mesto najdbe naj ustrezno označijo, se po poti prihoda odmaknejo od najdbe na ustrezno razdaljo in o tem takoj obvestijo številko 113 ali 112. Kraj najdbe NUS bo Policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite (DENUS) pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje."