Gratis flaška prvega naravnega intimnega olja!

ForHer je prvo 100 % naravno intimno olje, ki skrbi za popolno nego, zaščito in udobje tam spodaj. Če ste se kdaj srečale s suhostjo, draženjem ali neprijetnimi občutki, je to rešitev, ki ste jo iskale!

Večina intimnih mil in gelov lahko poruši naravno ravnovesje kože in sluznice, kar vodi do še večjih težav. ForHer deluje drugače – nežno vlaži, ščiti in podpira zdravo mikrofloro, ne da bi porušil naravni pH. Olje se hitro vpije, ne pušča mastnega občutka in takoj zagotovi udobje, mehkobo in občutek svežine.