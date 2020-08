Grčija po novem na rumenem seznamu, grozi ji uvrstitev na rdečega

Po tem, ko je na tiskovni konferenci notranji minister Aleš Hojssporočil, da Hrvaško uvrščamo na rdeči seznam, je opozoril tudi na slabšanje trenda v nekaterih drugih državah, kjer dopustujejo Slovenci. Kot je povedal, so se na podlagi dogovora s stroko odločili, da bodo pozorni tudi na to, koliko vnosov okužb zaznavamo iz sosednje Italije. Po besedah Hojsa bi tudi Francija že naslednji teden lahko bila v rdečih številkah, ampak je treba pri tovrstnih odločitvah upoštevati tudi to, koliko vnosov v Slovenijo iz teh držav pravzaprav beležimo.