Grčija počitnice 2025 – 'ultra first minute' popusti, da te kap!

Grčija je vedno odlična izbira za popoln oddih. Kako ne bi bila, ko pa ponuja vse, kar si še tako zahteven gost želi od poletja: kristalno čisto morje, osupljivo kulturno-zgodovinsko dediščino, čarobno naravo ter odlično kulinariko. Popolno vzdušje dopolnijo vselej nasmejani domačini, ki so znani po svoji gostoljubnosti in skrbijo, da resnično pozabite na vse skrbi ter zgolj in samo – uživate!

Ne verjamete? Preverite TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si , več informacij o tej izjemni ponudbi pa dobite tudi na 01/280 30 00 Od ponedeljka do sobote pa lahko obiščete tudi fizične poslovalnice turistične agencije Počitnice.si, in sicer v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani, v Supernova Šiška v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Če vas ob tem slučajno skrbijo cene počitnic v Grčiji , ki praviloma niso ravno najnižje, imamo za vas odlično novico: na Počitnice.si so namreč pripravili bogat nabor TOP 'ultra first minute' počitniških paketov za grške otoke, tudi do – 30 % za rezervacije do 31.12.

Zakaj poletne počitnice 2025 preživeti v Grčiji?

Razlogov za priljubljenost Grčije kot počitniške destinacije je veliko: je razmeroma blizu, je varna, pohvali se lahko s prečudovitimi plažami in številnimi skritimi zalivčki, prav tako so, tako do celine, kot tudi do številnih otokov, na voljo dobre letalske povezave. S Počitnice.si lahko v Grčijo poleti 2025 ugodno poletite iz Ljubljane, Zagreba in Graza, zato hitro preverite vročo 'ultra first minute' ponudbo in si zagotovite do 30 % popusta za zgodnjo rezervacijo do 31.12.

Zakaj je 'first minute' boljši od 'last minute' ponudbe?

Nekoč je veljalo nenapisano pravilo, da je za rezervacijo počitnic najbolje počakati na 'last minute' ponudbe, saj so bile te resnično najbolj ugodna opcija. A v zadnjih letih to nikakor več ne drži. Vse več turističnih agencij svoje ponudbe počitnic namreč oblikuje v sodelovanju z leti nizkocenovnih letalskih prevoznikov, pri katerih pa cena letalske karte narašča s številom prodanih rezervacij.

Tako so 'first minute' ponudbe postale občutno ugodnejša izbira, saj tisti, ki počitnice rezervirajo najprej, za letalsko karto plačajo najmanj. Poleg tega je več mesecev vnaprej na voljo največ nastanitvenih možnosti in tako lahko resnično izberete tisto, ki vam je najbolj všeč. Kar na grških otokih, kjer so na voljo tako apartmaji, vile in butični hoteli, kot tudi veliki hotelski resorti, ogromno pomeni!