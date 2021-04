Gre Pahor s Kranjcem na roko koaliciji?

Po tem, ko sta na tajnem parlamentarnem glasovanju padla Andraž Teršek in Anže Erbežnik, Barbara Zobec pa se je pred glasovanjem umaknila, predsednik Pahor v četrto ne poskuša več z javnim razpisom, pač pa je kandidata za ustavnega sodnika izbral sam. To je izredni član slovenske akademije znanosti in umetnosti in zaslužni profesor rimskega prava.

"Rimska država stoji na starih običajih in možeh starega kova. Napredek ni odrekanje tradicionalnim vrednotam. Napredek je, lahko rečemo, poglobitev teh vrednot,"je Kranjc pred časom navajal antičnega dramatika na simpoziju Velike lože slovenskih prostozidarjev. V razpravi o identiteti Evrope pa tudi takole polemično:"Politična korektnost ti onemogoča jasno in neposredno izražanje."