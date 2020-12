'Gre za še enega izmed represivnih in neučinkovitih ukrepov vlade'

Odzivi strank na uporabo aplikacije #OstaniZdrav kot pogoja za prehod med občinami so negativni. V LMŠ so prepričani, da se pod velik vprašaj postavlja ustavnost tega odloka. Tudi v Levici in SAB se sprašujejo o ustavnosti in zakonitosti. Da se s sprejemanjem odlokov, ki niso strokovno utemeljeni, naša zdravstvena slika samo še slabša, pa menijo v SD.

Potem ko je vlada včeraj sporočila, da bo v štirih regijah z epidemiološko ugodno sliko sproščena tudi omejitev gibanja med občinami, a le za tiste z aplikacijo #OstaniZdrav, se vrstijo odzivi na političnem parketu. V strankah so prepričani, da je uporaba aplikacije sporna, če ne celo v nasprotju z zakoni. Za odziv smo povprašali vse stranke, zaenkrat smo dobili odgovore spodaj omenjenih. Na ostale še čakamo.

V LMŠ menijo, da je vladna aplikacija neučinkovita. Spomnili so, da je to na Svetu za nacionalno varnost povedal tudi predsednik vlade. "Sistem sledenja stikov je kolapsiral sredi oktobra, aplikacija je diskriminatorna za vse, ki nimajo pametnih telefonov – v mnogih primerih so to starejši. Gre še za enega izmed represivnih, neučinkovitih in premalo premišljenih ukrepov vlade." Ob tem so še dejali, da aplikacija ni obvezna, "zato ostaja nejasno, na podlagi katerega predpisa bi denimo policist imel pravico do vpogleda v posameznikov telefon. Pod velik vprašaj se postavlja ustavnost tega odloka." Tudi v stranki SAB se jim zdi sporno, da vlada za prehod med občinami pogojuje uporabo aplikacije. Pričakujejo odgovore pravnih strokovnjakov, ali je takšen odstop od načela enakosti v skladu z ustavo in zakoni. V SAB menijo, da ni. "Uporaba aplikacije je namreč prostovoljna, poleg tega si je ne morejo namestiti tisti, ki nimajo pametnih telefonov."Ob tem pa v stranki poudarjajo, da podpirajo ukinitev omejitve gibanja med občinami, saj stroka ocenjuje, da ta ukrep ne daje pozitivnih rezultatov.

icon-expand Če vas bo policist našel v drugi občini in ne boste imeli naložene aplikacije, sledi kazen," je dejal notranji minister Aleš Hojs. FOTO: Bobo

Tudi v Levici so do vladne odločitve kritični. Menijo, da vlada nima nobenega jasnega načrta, kako upravljati z epidemijo, in da včerajšnji sprejeti sklepi to jasno kažejo. "Vse, kar nam ostane, je, da čakamo na naslednji tvit Janeza Janše, da ugotovimo, kako se bodo ukrepi nadaljevali. Vse skupaj je absurdno." Glede aplikacije pa so prepričani, da je tak pogoj za prehajanje meja zelo verjetno protizakonit in protiustaven, saj gre za aplikacijo, ki je prostovoljna. "Iz tega vidika je tako verjetno nemogoče izvajati tak odlok. Policist ne sme prijeti za vaš telefon in preveriti, ali imate aplikacijo. To je nesprejemljivo in nezakonito. Pričakujemo, da bo informacijska pooblaščenka kmalu odločala o tem, mogoče bo sledilo tudi ustavno sodišče."

Kritični so tudi v SD. Menijo, da so za uspešno soočanje z epidemijo potrebni načrt, zaupanje ljudi in enaka merila za vse. Ob tem pa poudarjajo, da se "z ad hoc sprejemanjem ukrepov, ki so v nasprotju s sprejetimi ukrepi in niso strokovno utemeljeni, naša zdravstvena slika slabša. Včerajšnji ukrepi so samo pika na i." Prepričani so, da bi vlada morala z ukrepi krepiti skupni napor za obvladovanje epidemije, ne pa, da ga z novimi dvomljivimi ukrepi ruši. "Prvi kriterij je zakonitost ukrepov in prioritete. O tem naj odločijo Ustavno sodišče RS, informacijska pooblaščenka in stroka. A ne glede na to se nam v SD zdita najpomembnejša zahvala in poziv ljudem, da spoštujemo ukrepe, da pomagamo bolnim in zaščitimo ranljive."