Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Najhujši poseg v zasebnost, ki ga kazensko pravo ščiti'

Ljubljana, 07. 11. 2026 09.13 pred 10 minutami 2 min branja 12

Avtor:
24UR ZVEČER
Luka Mesec in dron

Dron pred oknom spalnice in dnevne sobe, domnevni intimni posnetki in kazenska ovadba. Kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec se je le dober teden pred volitvami znašel v središču nenavadnega dogajanja. Kot trdi, ga nekdo v večernih urah z dronom snema v njegovem domu. Dron je posnel tudi sam – lebdel je pred oknom njegovega stanovanja. Kdo stoji za tem dejanjem, Mesec ne želi ugibati, je pa prepričan, da je ozadje politično. Zoper neznanega storilca je zato podal kazensko ovadbo.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Mesec vložil kazensko ovadbo
    02:26
    Iz 24UR ZVEČER: Mesec vložil kazensko ovadbo
  • Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Miho Šepcem
    05:05
    Iz 24UR ZVEČER: Pogovor z Miho Šepcem

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili pravnika z mariborske pravne fakultete Miho Šepca. Snemanje z dronom je kaznivo dejanje, ko nekdo neupravičeno in slikovno snema ter s tem občutno poseže v zasebnost drugega posameznika, je pojasnil. "Ker je stanovanje najbolj zaščitena ustavna dobrina, je ravno snemanje v stanovanje najhujši poseg v zasebnost, ki ga kazensko pravo ščiti," je poudaril.

Kaznivo pa ni le ustvarjanje takšnega posnetka, temveč je kaznivo dejanje tudi, ko nekdo takšen posnetek naprej deli.

Del posnetka se je sicer že pojavil na spletu, in sicer gre za posnetek, ko kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec pred oknom stanovanja posname dron, ob tem pa je bilo tudi sporočilo, ki videoposnetke oz. celoten videoposnetek ponuja za plačilo.

Preberi še Mesca z dronom snemali skozi okno njegovega stanovanja

"Tudi to bi lahko zapadlo pod zakonske znake kaznivega dejanja, je pa zdaj poteza na Mescu, da poda predlog tudi zoper te storilce, ki to delijo, na koncu pa je na državnem tožilcu, ali bo to preganjal ali ne," je pojasnil Šepec.

Ali javni interes odtehta tovrsten poseg v zasebnost?

Politiki sicer ne uživajo takšne pravice do zasebnosti kot navadni državljani. Ko so v javnosti, zasebnosti torej praktično ne uživajo. Vendar pa imajo pravico do zasebnosti, ko so v lastnem stanovanju. "Edini način, da bi se jih takrat lahko snemalo, je, če bi policija dobila odredbo preiskovalnega sodnika in nato s prikritimi preiskovalnimi ukrepi za preiskovanje kaznivih dejanj jih posnela."

Kaj pa v primeru javnega interesa? Šepec meni, da če bi se kakšne kočljive zadeve, četudi bi bile v javnem interesu, dogajale za štirimi stenami stanovanja in ne na nezasebni lokaciji, to ne bi bilo upravičeno. Bi pa to lahko storila policija, če bi imela sum storitve kaznivega dejanja.

Ga pa skrbi, da če bi na ta način z droni politike, ministre, profesorje preiskovali "vigilanti" in iskali neka potencialna sumljiva ravnanja.

Kje pa je meja med pravico do snemanja na javnih površinah in pravico posnetega do svoje zasebnosti? Tu je po njegovih besedah pomembno ločevati med tremi kategorijami ljudi: absolutnimi javnimi osebami, ki pravzaprav nimajo zasebnosti, relativnimi javnimi osebnostmi, ki se jih lahko snema, ko je kaj povezano z njihovo službo, in zasebniki, ki so pred javnostjo povsem zaščiteni.

"Slednjih v javnosti ne moremo snemati, če ne gre za nek poseben dogodek ali če počnejo nekaj nenavadnega – če razbijajo, počnejo kaj kaznivega ipd.," je pojasnil.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
luka mesec dron snemanje mih šepec zasebnost

Geršak: Za resne motnje ni potrebna niti prava bomba, dovolj je že grožnja

Turčija ratificirala obrambni pakt s Savdsko Arabijo in Pakistanom

24ur.com Mesca z dronom snemali skozi okno njegovega stanovanja
24ur.com Neuspešen zločinec: med vlomom se je zatopil v knjigo o grški mitologiji
24ur.com Stene svoje hiše prelepil z zamaški in jušnimi vrečkami: 'Živim svoje sanje'
24ur.com Posnetek Mesca v službenem BMW-ju z modro lučjo. Kakšen je njegov odziv?
24ur.com V prestolnici odprli novo Hišo strahov: 'Žrtev ni nikoli sama'
24ur.com Policisti v hiši iskali morilca, ko je ta nenadoma padel skozi strop
24ur.com Sledi, piše, kliče - in ne odneha: pozornost, ki lahko preraste v resno grožnjo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
07. 11. 2026 09.23
Mesec,sam veš,da ima jansa v rokah vse oblasti v državi,policijo,sodstvo,tožilstvo,vojsko,tako,da levičarji nimamo več zaščite.
Odgovori
0 0
AleksanderS
07. 11. 2026 09.23
Zmislu si tole mesec z dronom da se govori o njemu …. Pa koga briga kaj mesec dela zvecer
Odgovori
+1
1 0
Reality check
07. 11. 2026 09.23
če bi tako snemali janeza , matoza , hojsa.. bi imeli policijsko uro in izredne razmere
Odgovori
0 0
Jež_JFP
07. 11. 2026 09.21
Boš moral pričeti delati, nobenega drona ne boš več videl
Odgovori
+3
3 0
Reality check
07. 11. 2026 09.22
enako kot janśa, mahnić in kompanija..
Odgovori
-1
0 1
Naiven_od_rojstva
07. 11. 2026 09.21
Ej, narkomnaček, selfiji niso več v modi.
Odgovori
+4
4 0
mali.mato
07. 11. 2026 09.21
Samopromocija?
Odgovori
+4
4 0
supergigi
07. 11. 2026 09.21
Po vseh aferah, ki se kopičijo okoli njega, se ne bi čudil, če bi se kasneje ugotovilo, da si je sam naročil ta poseg v zasebnost lol. Tudi sicer ne moreš imeti ravno vseh čistih, da ga greš volit. Na lokalni ali nacionalni ravni.
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
07. 11. 2026 09.19
Levi kar prihaja, ko ga vidijo
Odgovori
+3
3 0
kotetode
07. 11. 2026 09.17
Ne ve kdo je v ozadju ampak je prepričan da je politično. No jaz pa sem prepričan da sami sebe snemajo za pozornost in "damage control"
Odgovori
+2
5 3
Watcherman
07. 11. 2026 09.20
Sam sebe je snemal in vse skupaj priredil z dronon ne bodi smešen?.
Odgovori
-3
1 4
tron3
07. 11. 2026 09.16
To je sam naredil pardon kakšen frend mu je pomagal, da je vseskozi v pozornosti javnosti, sedaj ko kandidira za župana Lublane, ne verjamem!!!
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
vizita
Portal
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
cekin
Portal
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
moskisvet
Portal
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022