V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili pravnika z mariborske pravne fakultete Miho Šepca. Snemanje z dronom je kaznivo dejanje, ko nekdo neupravičeno in slikovno snema ter s tem občutno poseže v zasebnost drugega posameznika, je pojasnil. "Ker je stanovanje najbolj zaščitena ustavna dobrina, je ravno snemanje v stanovanje najhujši poseg v zasebnost, ki ga kazensko pravo ščiti," je poudaril. Kaznivo pa ni le ustvarjanje takšnega posnetka, temveč je kaznivo dejanje tudi, ko nekdo takšen posnetek naprej deli. Del posnetka se je sicer že pojavil na spletu, in sicer gre za posnetek, ko kandidat za ljubljanskega župana Luka Mesec pred oknom stanovanja posname dron, ob tem pa je bilo tudi sporočilo, ki videoposnetke oz. celoten videoposnetek ponuja za plačilo.

"Tudi to bi lahko zapadlo pod zakonske znake kaznivega dejanja, je pa zdaj poteza na Mescu, da poda predlog tudi zoper te storilce, ki to delijo, na koncu pa je na državnem tožilcu, ali bo to preganjal ali ne," je pojasnil Šepec.

Ali javni interes odtehta tovrsten poseg v zasebnost?