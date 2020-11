'Gre za največji zdrs na področju slovenske diplomacije v zgodovini'

"V osmih mesecih smo naredili velik napredek ," je poudaril in dodal, da si bodo še naprej prizadevali za krepitev čezatlantskih odnosov. Dejal je tudi, da "en tvit" ne more ogroziti trdnosti teh odnosov, ki se prepletajo na številnih ravneh. "Ne se smešiti s takšnimi površinskimi vprašanji. Ne zreducirajte razprave o transatlantskih odnosih na en tvit. Veste, kaj so to transatlantski odnosi? Sodelovanje na vseh nivojih. Od najnižjega administrativnega do najvišjega, " je izjavil.

Logar je vse tovrstne ocene odločno zavrnil. Sicer je izpostavil, da bi bila ta vprašanja bolj primerna za predsednika vlade, vendar pa je sam kot zunanji minister zatrdil, da so bilateralni odnosi z ZDA na najvišji ravni doslej, saj da se je, kot je dejal, šele ta vlada zavedla, kako pomembni so odnosi z ZDA. Ko je sam prišel na položaj marca letos, pa " teh odnosov praktično ni bilo".

Zavrnil je, da bi Janševi tviti pomenili sramotenje Slovenije. Po njegovih besedah je bila večja sramotitev države takrat, ko jeMarjan Šarec kot premier zavrnil nagovor Evropskega parlamenta. "To pa je bila res sramotitev," je poudaril.

Zavrnil je tudi vprašanja, kdaj bo MZZ čestitalJosephu Bidnu za zmago na volitvah v ZDA, saj da sam pošilja čestitke ostalim zunanjim ministrom ob njihovem imenovanju, ne pa ob zmagi na volitvah. Pa še to v pismu, ne s tvitom.

Odločno pa se je zoperstavil vprašanju Rajha o tem, "kaj si mislijo nemška kanclerka Angela Merkel" in drugi evropski partnerji o stališčih Janše. "To vprašanje ni vredno odgovora," je dejal in si potem zaslužil protest tako Rajha kot Prebila, da ni več poslanec, ampak da mora kot minister spoštovati poslance in odgovarjati na njihova vprašanja.

"Vi morate braniti in zastopati slovenske interese," v stikih z drugimi, tujimi poslanci, je še izjavil Logar. "Sam sem to vedno počel. Ne glede na to, da sem bil v opoziciji, sem branil interese in ukrepe slovenske vlade in kot zunanji minister enako pričakujem tudi od vas," je še dejal.

Za svoje besede je potem prejel tudi pohvale strankarske kolegice iz SDS Eve Irgl, ki je dejala, da ta vlada z dobrimi potezami Slovenijo vrača na diplomatski parket ter zagotavlja državljanom varnost in blaginjo. Poudarila je, da je premier Janša izpostavil tudi, da so ZDA pomemben strateški partner, odnosi z ZDA pa da bodo ostali dobri.

Tudi Jožef Horvat(NSi) je pohvalil "izjemne uspehe slovenske diplomacije" ter Logarja še posebej, ker da mu je "v osmih mesecih uspelo nadoknaditi šestletni vakuum v odnosih z ZDA".

Opozicijski poslanci so bili na drugi strani nasprotnega mnenja. Rajh je menil, da je Janša "žalil naše strateške partnerje", zavrnil pa je tudi oceno, da tviti predsednika vlade ne bodo imeli nobenih posledic.

Na vprašanje Nemca pa je Logar pojasnil še, da postopki imenovanja novega veleposlanika v ZDA še potekajo in da več zaradi zaupnosti postopka ne more komentirati. Pozval pa je tudi opozicijske poslance, naj podprejo kandidata, saj da Slovenija potrebuje veleposlanika na tem položaju. Dosedanji veleposlanik v Washingtonu Stanislav Vidovič je sicer mandat končal predčasno in odšel na veleposlaniško mesto v Dublin.